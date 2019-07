Aumenta l'instabilità al Nord

In questo inizio di luglio registreremo ancora temperature al di sopra della norma, specialmente sulle regioni centro-meridionali. Al Nord tra martedì e giovedì l’atmosfera diverrà più instabile e favorirà una diffusa attività temporalesca: sulla pianura padana, in particolare, i temporali potranno svilupparsi soprattutto nelle ore notturne. Grazie al tempo più instabile sulle regioni settentrionali le temperature si abbasseranno temporaneamente di qualche grado. Al Centro-Sud, invece, non si placherà il caldo intenso e le temperature potranno ancora superare i 35 gradi.

Previsioni meteo per martedì. Al Centro-Sud e sulle Isole maggiori il tempo domani sarà soleggiato e molto caldo; occasionali temporali di calore sull’Appennino centrale. Al Nord nuvolosità in aumento, con probabili temporali sparsi su Alpi e Prealpi, temporali isolati sulle aree pedemontane e sulla pianura padana occidentale. Temperature massime in lieve aumento nelle regioni peninsulari, con punte prossime a 36 gradi; in lieve calo al Nord dove però aumenterà il disagio per l’afa. Venti a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per mercoledì. Sulle regioni peninsulari e sulle Isole maggiori tempo prevalentemente soleggiato e molto caldo. Al Nord nuvolosità irregolare, associata a rovesci e temporali sparsi, meno probabili sulle aree costiere. Venti in generali deboli, salvo rinforzi nelle aree temporalesche. Temperature: in calo sulle regioni settentrionali, più sensibile a Nord-Ovest, senza variazioni di rilievo altrove.

Foto iStock/Getty images