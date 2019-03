Attenzione al pericolo valanghe sulle Alpi

In base ai dati forniti dal bollettino Aineva, nella giornata di lunedì 1 gennaio il pericolo valanghe sarà di grado marcato (pari a 3 su una scala da 1 a 5) su gran parte del settore alpino. Il rischio risulta più elevato sul settore centro-orientale.

Attenzione al settore di confine della Valle D'Aosta: a causa delle nevicate recenti, sulle Alpi Graie settentrionali il pericolo valanghe è in aumento nelle zone del Monte Bianco e di La Thuile ed è in possibile rialzo, secondo il bollettino Aineva, anche lungo tutta la dorsale di confine con Francia e Svizzera, fino al Monte Rosa e alla Val di Rhemes.

Il mattino di Capodanno nevicherà, per lo più debolmente, sul settore alpino centro orientale, al di sopra di 1000-1200 m. Le nevicate proseguiranno anche per parte del pomeriggio sulla Carnia, mentre sulle Alpi centrali splenderà il sole. Sulle Alpi occidentali già nel pomeriggio aumenteranno le nubi per il veloce avvicinamento di un'altra perturbazione, con nuova neve attesa dalla sera soprattutto sulle aree di confine della valle d’Aosta e del Piemonte centro settentrionale. Sulla dorsale appenninica nevicherà solo a quote medio alte: oltre 1500 m in Emilia, sopra 1800-2000 m sui rilievi del Centro Sud.