Assaggio di primavera al Centro-Nord e, nel weekend, anche al Sud

Una robusta area di alta pressione di matrice nord-africana tenderà a estendersi e persistere fra l’Europa occidentale e centrale, abbracciando così anche le nostre regioni settentrionali, gran parte del Centro e la Sardegna, dove il tempo resterà stabile e soleggiato con temperature diurne oltre la media. Nel continente le anomalie maggiori si osserveranno sui Paesi centro-orientali, dove la massa d’aria mite che accompagna l’anticiclone regalerà un assaggio di primavera con temperature fino a 10 gradi oltre la norma. Sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia insisteranno ancora fredde correnti settentrionali che, venerdì, determineranno annuvolamenti associati a qualche precipitazione. Durante il fine settimana l’alta pressione guadagnerà ulteriore terreno verso le regioni meridionali estendendo le condizioni di stabilità a tutto il Paese. In tal modo il fine settimana sarà caratterizzato da tempo soleggiato, con temperature relativamente miti specialmente al Nord e in Toscana dove le massime diurne resteranno di alcuni gradi sopra le medie. Durante le ore notturne, invece, cominceranno a farsi sempre più diffuse le nebbie, specie sulle pianure del Nord. Le condizioni di stabilità, con sostanziale assenza di precipitazioni, proseguiranno probabilmente anche durante la prossima settimana, ma con rischio sempre più elevato di nebbie e strati nuvolosi persistenti che potranno rendere a tratti grigie le giornate in molte zone.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì tempo prevalentemente soleggiato, a parte la presenza di un po’ di nuvolosità irregolare tra Molise, nord della Puglia, Irpinia e Appennino lucano. Altrove avremo soltanto qualche modesta velatura di passaggio. Nella notte tra giovedì e venerdì possibile formazione di banchi di nebbia nella fascia lungo il Po tra Emilia e basso Veneto. Temperature massime in rialzo con valori sopra la media al Nord e in Toscana. Venti ancora intensi settentrionali al Sud, moderati di Maestrale sul medio Adriatico. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità alto (IdA 90-95).

Previsioni meteo per venerdì. Tempo soleggiato al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. Nubi sparse più o meno compatte nelle altre regioni. Al mattino pochi piovaschi possibili su coste molisane, Irpinia, Murge e nord-est della Calabria. Nel pomeriggio qualche rovescio possibile sulla Calabria ionica, deboli e locali precipitazioni sulle zone interne del Molise, Puglia centrale, Basilicata e Sicilia ionica. Limite della neve sui monti almeno oltre 1100-1200 metri. In serata breve fase instabile con possibili rovesci o isolati temporali tra Calabria meridionale ed est della Sicilia. Al primo mattino e nella successiva notte possibile presenza di nebbie a banchi nella fascia centrale della pianura padana a cavallo del Po. Venti fino a moderati su medio Adriatico, Sud e Sicilia. Temperature in leggero aumento nei valori minimi, senza notevoli variazioni le massime. Ancora ventoso per venti settentrionali al Centro-Sud.

Foto iStock/Getty Images