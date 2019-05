Arriva l'estate al Nord. Al Centro-Sud invece tempo ancora instabile

Dopo giorni di pioggia e clima fresco per la stagione, il tempo è migliorato sulle regioni del Nord Italia. Nei prossimi giorni, grazie al rinforzo dell’Anticiclone delle Azzorre, il tempo resterà soleggiato e progressivamente più caldo al Nord, in Sardegna e in Toscana: le temperature saranno tipiche da inizio estate nelle regioni settentrionali dove si potranno avvicinare ai 30 gradi.

Nel resto del Paese il tempo rimarrà ancora variabile a causa di una circolazione di bassa pressione in quota che si andrà a posizionare nei pressi del Sud Italia. Per questo, fino ai primi giorni della prossima settimana le temperature al Sud risulteranno al di sotto della media.

Previsioni meteo per venerdì. Al mattino nuvolosità sparsa sulle regioni Adriatiche, un po' di nubi anche al Sud e nel nord della Sicilia. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d'Italia. Nel pomeriggio nuvolosità in moderato aumento sulle Alpi centro-orientali, in attenuazione invece lungo l’Adriatico. Locale instabilità con alcuni rovesci o temporali su rilievi delle Marche, dell'Abruzzo, sul Lazio centro-meridionale, in Campania, Basilicata, zone interne e ioniche della Puglia, Calabria. Occasionali e brevi rovesci possibili anche sui monti della Sicilia. Temperature massime in leggero aumento in gran parte del Centro-Nord con punte intorno ai 25 gradi. Venti fino a moderati da nord-nordovest sul medio-basso Adriatico, sul Tirreno occidentale e nel Canale di Sicilia.

Previsioni meteo per sabato. Tempo ben soleggiato al Nord, su Toscana e Sardegna. Nuvolosità sparsa, per lo più a carattere irregolare, nel resto d’Italia. Rovesci o temporali isolati saranno possibili su Marche meridionali, basso Lazio e zone interne della Puglia. Piogge o temporali sparsi su Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria ed est della Sicilia.

Temperature in ulteriore aumento al Centro-Nord, senza grandi variazioni al Sud e in Sicilia. Nelle regioni settentrionali e in Toscana valori in generale compresi tra 24 e 28 gradi. Venti in generale deboli di Maestrale, al più moderati sul medio-basso Adriatico.

Foto iStock/Getty Images