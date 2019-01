Aria gelida e forti venti da nord in arrivo a metà settimana

L’aria fredda continua ad affluire sulle regioni centrali adriatiche e quelle meridionali. Questi settori sono interessati da un calo delle temperature, accentuato dal rinforzo dei venti di Tramontana e da alcune brevi precipitazioni con neve nei settori appenninici fino a quote collinari.



Le previsioni per Capodanno e per mercoledì



Marche e la Puglia e, venerdì anche nel settore dell’alto Ionio, le nevicate, per lo più deboli e intermittenti, potranno raggiungere anche le coste. Neve a quote decisamente basse anche nell’immediato entroterra della Calabria meridionale e del nord della Sicilia. Per conferme e ulteriori particolari seguiteci nei prossimi aggiornamenti. Il culmine del raffreddamento è atteso tra giovedì 3 e venerdì 4, quando lungo l’Adriatico tra il sud dellee lae, venerdì anche nel settore dell’alto Ionio, le nevicate, per lo più deboli e intermittenti, potranno raggiungere anche le coste. Neve a quote decisamente basse anche nell’immediato entroterra dellameridionale e del nord della Sicilia. Per conferme e ulteriori particolari seguiteci nei prossimi aggiornamenti.

Foto iStock/Getty Images