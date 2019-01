Aria artica sull'Italia: vento forte, freddo intenso e neve fino a bassa quota

L’Italia continua ad essere interessata da una massa di aria fredda di origine artica proveniente dai Balcani e sospinta da forti settentrionali. Gli effetti di questa irruzione sono più evidenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre le regioni centrali tirreniche, la Sardegna e il Nord, in particolari il Nord-Ovest, risentiranno solo marginalmente di questo afflusso di aria artica. Il clima sarà rigido anche in queste regioni, ma con prevalenza di sole.

La neve cadrà abbondante nei settori interni di Abruzzo e Molise, regioni maggiormente esposte alle correnti perturbate.

Nel corso del weekend l’afflusso di aria fredda si attenuerà decisamente e le temperature risaliranno in modo sensibile su tutte le regioni.

La neve che ieri ha raggiunto il Salento. Foto ANSA



Previsioni meteo per venerdì. Al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna cielo sereno ma con delle velature in transito al Nord e nubi sparse sull'isola. Sul resto dell’Italia cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con nevicate fino a bassa quota in Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Nevicate possibili fin sulle coste, specie in Puglia. Tempo in peggioramento anche in Calabria e in Sicilia, con quota neve in calo fino all'immediato entroterra.

Temperature in calo quasi ovunque, più marcato sul versante adriatico e in Sicilia. Venti settentrionali ancora intensi sul medio versante adriatico e al Sud, con possibili raffiche a 80-90 km/h. Ventoso sul settore alpino centro-orientale, ventilato anche in pianura al Nord.

Previsioni per sabato. Ancora deboli precipitazioni su Molise, nord della Puglia, bassa Calabria e zone interne della Sicilia, con neve fino a bassa quota. Qualche nevicata anche sui rilievi più settentrionali della Lombardia e in Alto Adige. Nuvolosità anche nel resto del Sud e in Sardegna, tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Nubi in aumento, in serata, al Centro.

Temperature in aumento nei valori massimi, insistono venti anche forti al Sud; si intensifica il vento nelle valli alpine e in pianura al Nord.