Aria artica sull'Italia: lunedì tempo instabile al Centro-Sud

La massa d’aria di origine artica al seguito della perturbazione n.3 darà luogo alla formazione di una circolazione ciclonica sull’Italia centrale in trasferimento lunedì verso l’Adriatico meridionale, da dove sarà responsabile di condizioni di maltempo sull’Adriatico e al Sud mentre al Nord è atteso un miglioramento. Martedì l’aria depressionaria si sarà allontanata verso la Grecia con conseguente miglioramento anche al Centro-Sud. La previsione per i giorni successivi resta ancora un po’ incerta, tuttavia, lo scenario più probabile è che, soprattutto al Nord, avremo altre fasi di tempo piovoso. Dopo il brusco calo di domenica e lunedì, le temperature torneranno ad aumentare in maniera sensibile al Centro-Sud.



Le previsioni per le prossime ore.

Foto iStock/Getty Images

Lunedì nelle regioni settentrionali tempo in prevalenza soleggiato al Nord-Ovest sin dal mattino, al Nord-Est avremo ancora cielo nuvoloso con residue piogge e nevicate oltre gli 800 metri sui rilievi in Romagna. Nel pomeriggio tendenza a miglioramento anche al Nord-Est. Al Centro-Sud insiste l'instabilità con piogge sparse e locali temporali su Marche, Abruzzo, Molise, regioni meridionali e intorno allo Stretto di Messina; schiarite invece sulle regioni centrali tirreniche e Sardegna. Nevicate nelle zone appenniniche dagli 800 metri della Romagna fino ai 1400 della Sila. Mattinata fredda soprattutto al Centro-Nord, temperature massime invece in rialzo nelle zone interessate dal miglioramento, in ulteriore, sensibile calo sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia, dove soffieranno venti di Tramontana e Maestrale anche di forte intensità.



Martedì sembra molto probabile il ritorno del bel tempo ovunque con un clima più mite in tutta l’Italia e residua ventilazione settentrionale nelle regioni del Sud. Da segnalare soltanto cielo nuvoloso in Liguria per l’attivazione di moderati venti di Libeccio e un po’ di innocue velature in transito al Centro-Nord. Per mercoledì si profila, invece, un possibile nuovo peggioramento al Nord, ad iniziare dalle regioni di Nord-Ovest. Temperature in netta risalita al Centro-Sud: nelle Isole possibili punte vicino ai 25 gradi.