Anticiclone Nord Africano: settimana stabile

I dati dei modelli matematici confermano per la settimana un’eccezionale ondata di caldo che coinvolgerà tutta l’Europa centro-occidentale: l’espansione verso nord dell’anticiclone Africano spingerà tra giovedì e sabato una massa d’aria rovente fino a latitudini inusuali, raggiungendo addirittura la Gran Bretagna e il Mare del Nord. In molti Paesi, specie in Spagna centro-orientale Francia, Belgio, Svizzera, Germania meridionale e Inghilterra, si potrebbero stabilire nuovi record di temperatura per il periodo. In Italia l’ondata di calore si farà sentire già da lunedì in Sardegna, per poi estendersi rapidamente nei giorni successivi alle nostre regioni settentrionali con punte di 40°C. Tra giovedì e venerdì il caldo si intensificherà anche al Centro.

Previsioni meteo per lunedì. Cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime in aumento al Centro-nord e sulla Sardegna, valori in calo all’estremo Sud e sulla Sicilia. Le temperature più alte sono previste nell’ovest della Sardegna (punte fino a 37-38°C). Venti in generale deboli; moderati di Maestrale sul medio e basso Adriatico e sulla Puglia, moderati orientali nel Canale di Sardegna.

Previsioni meteo per martedì. Tempo stabile e soleggiato in tutte le regioni. Temperature stazionarie sulla Sicilia, in aumento altrove. Punte di 37-38°C in Sardegna e di 34-35°C al Nord, Lazio e Toscana. Venti quasi ovunque deboli, salvo un moderato Maestrale sulla Puglia e sullo Ionio.

Foto iStock/Getty Images