Anticiclone in rinforzo, torna il sole ma attenzione ai temporali in montagna

La perturbazione responsabile del diffuso maltempo del fine settimana si sta allontanando dall'Italia, favorendo così un miglioramento generalizzato del tempo. Quindi oggi qualche rovescio residuo solo su Alpi, Appennino. Le temperature caleranno all’estremo Sud, dove finirà il caldo intenso, mentre risaliranno nel resto d’Italia. Luglio si chiuderà con clima estivo e un caldo senza eccessi: nei prossimi giorni il rialzo della pressione garantirà tempo in prevalenza bello e stabile, con pochi temporali pomeridiani solo sui rilievi e caldo inizialmente nella norma.

Previsioni meteo per lunedì. Al mattino un po' di nuvole al Nord-Est con qualche pioggia residua tra Trentino e zone interne del Veneto. Nubi sparse in attenuazione sul medio Adriatico e basso versante Tirrenico. Ampie schiarite altrove. Nel pomeriggio nuvole e qualche rovescio residuo su Alpi orientali e zone appenniniche, in generale bello nel resto d’Italia. Temperature in ulteriore calo all’estremo Sud, in crescita nel resto del Paese: valori nel complesso vicini a quelli normali per il periodo. Venti di Maestrale al Sud e nelle Isole, più intensi nel nord della Sardegna.

Previsioni meteo per martedì. Condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Durante il pomeriggio qualche nube a ridosso dei rilievi, con isolati, locali e brevi rovesci per lo più confinati su Alpi centro-orientali e Appennino centrale. Qualche temporaneo annuvolamento sparso possibile anche attorno al Salento e nel settore ligure. I venti si indeboliranno anche al Sud e nelle Isole. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con punte fino a 32 gradi.

Foto iStock/Getty images