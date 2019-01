Antartide, terra del gelo e dei venti da record

Siamo nel pieno dell'inverno. Le temperature minime , nei giorni scorsi, sono piombate anche di vari gradi sotto lo zero al Centro-Nord, durante il giorno il freddo è stato pungente su tutto il territorio. Nulla, comunque, di paragonabile ai valori che gli scienziati hanno misurato nel luogo più gelido di tutta la Terra. Quale sarà mai questa località? Gli scienziati se lo sono chiesti per molto tempo e, a tal proposito, hanno eseguito varie ricerche. In particolare, a dedicarsi a lungo a questo complesso lavoro sono stati gli astronomi della University of New South Wales. I ricercatori hanno eseguito questo studio avvalendosi di un’enorme quantità di dati forniti dai satelliti e dalle stazioni meteorologiche a terra. Risultato: gli astronomi australiani hanno scoperto che il luogo più gelido del Pianeta, in realtà, è anche il più secco e calmo in assoluto. “Si tratta di una località cui è stato dato il nome di “Ridge A”- spiega il meteorologo Rino Cutuli. “Siamo sull’altopiano dell’Antartide, a ben 4.053 metri di altezza. Qui la temperatura media invernale è di – 70°C. Sì, avete capito bene: 70 gradi sotto zero! L’aria, inoltre, in questo luogo è assolutamente calma, priva cioè di tutte quelle turbolenze atmosferiche che si ritrovano negli altri luoghi della Terra. Ecco, quindi, che Ridge A rappresenta il punto migliore al mondo per l’osservazione delle stelle”. Sempre in tema di gelo, un’altra curiosità riguarda la temperatura più bassa mai registrata da sempre. “Il record- prosegue l’esperto- spetta a Vostok, altra località dell’Antartide: il 21 luglio del 1983, nel cuore dell’inverno australe, il termometro scese fino a -89,2 gradi”. Bisogna restare sempre in Antartide per scoprire anche che il ventopiù forte di sempre è stato registrato a Commonwealth Bay: le raffiche, in questa zona, hanno raggiunto una velocità di 322 km/h.

Foto iStock/Getty Images