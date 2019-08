Ancora temporali sull'Italia

Agosto si chiude con temperature al di sopra della norma: è un caldo non eccessivo, ma spesso afoso e con il termometro anche oltre i 30 gradi. Dal punto di vista meteorologico, nei prossimi giorni l’Italia resterà nel mirino dei temporali, segno di un'atmosfera sempre più instabile.

Tra domenica e l’inizio della prossima settimana è atteso un ulteriore peggioramento che coinvolgerà gran parte dell’Italia, con il ritorno di numerose piogge e di temporali anche forti.

Il peggioramento è dovuto all’azione congiunta di due nuove perturbazioni: la prima (la numero 7 di agosto) è in formazione tra l’entroterra algerino e il Mediterraneo occidentale; l’altra di origine nord atlantica (la n.1 di settembre) è attesa sull’Italia settentrionale dalla giornata di domenica e poi scivolerà lungo la Penisola. Quest’ultima perturbazione provocherà un sensibile calo delle temperature, con valori anche inferiori alle medie stagionali specie al Centro-Nord.

Previsioni meteo per venerdì. La giornata è iniziata con un tempo prevalentemente soleggiato al Centro-Nord e nelle Isole maggiori, mentre un po’ di nuvole, con anche qualche isolata pioggia, sono presenti tra il basso Lazio, l’Abruzzo, il Molise e le regioni meridionali.

Nel corso del pomeriggio nubi cumuliformi si svilupperanno attorno ai rilievi, con rovesci o isolati temporali più probabili nel settore alpino orientale, lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, nelle zone interne di Toscana, Lazio, Campania e Isole maggiori; qualche pioggia potrebbe sconfinare lungo le coste meridionali della Sardegna e le coste tirreniche della Sicilia.

Temperature massime senza grandi variazioni, con locali punte di 33-34 gradi. Venti deboli, ma possibili raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.

Foto iStock/Getty Images

Previsioni meteo per sabato. Sulla Sardegna prevarranno le nuvole e il tempo sarà instabile fin dal mattino, con elevato rischio di piogge e temporali a partire dal sud dell’isola. Nel resto del Paese il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso, mentre nel corso del pomeriggio rovesci o temporali si svilupperanno su Alpi, Prealpi, dorsale appenninica, Umbria, zone interne di Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. In val padana e lungo i litorali si osserveranno spazi soleggiati ancora ampi.

Temperature massime in calo sulla Sardegna, senza grandi variazioni altrove: in generale saranno ancora oltre la norma, fino a 32-33 gradi al Centro-Sud. Venti deboli, ma con rinforzi nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.