Ancora tempo soleggiato sull'Italia

L’Anticiclone nord-africano continua a proteggere il nostro Paese dall'arrivo delle perturbazioni, ma tende a indebolirsi a partire dal settore più settentrionale sotto la spinta delle correnti atlantiche che, pur andando a interessare prevalentemente l’Europa centro-settentrionale, riusciranno a lambire anche le nostre regioni del Nord dove si attende un incremento dell’instabilità. Questo sarà piuttosto evidente fra martedì e giovedì quando saranno possibili temporali non solo sulle zone montuose di Alpi e Appennini, ma a tratti anche in pianura nelle regioni settentrionali, con un conseguente temporaneo calo termico. Al Centro-Sud la situazione non cambierà in maniera rilevante: qui prevarrà il sole con temperature che potranno raggiungere punte di 36-37 gradi.

Previsioni meteo per domenica. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato in tutto il Paese. Da segnalare solo un po’ di nuvolosità in sviluppo durante le ore più calde a ridosso delle Alpi, dove non è escluso qualche isolato e breve rovescio o temporale, più probabile sulle Alpi piemontesi.

Temperature massime stazionarie o in leggero aumento: valori pomeridiani in generale compresi fra 29 e 35 gradi, ma con locali picchi di 36 gradi al Nord, sulle regioni tirreniche e in Sardegna. Venti deboli salvo locali rinforzi di brezza lungo litorali e valli. Mari in prevalenza poco mossi, localmente mosso il bassoIonio.



Previsioni meteo per lunedì. Insistono condizioni di tempo soleggiato su tutto il Paese. Sulle Alpi, nel corso della giornata, si formerà nuvolosità cumuliforme che tra pomeriggio e sera potrà essere potrà essere accompagnata da temporali sparsi.

Temperature quasi ovunque in leggero aumento con massime comprese fra 30 e 36 gradi: i valori più elevati saranno possibili al Centro-Nord. Venti deboli a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.