Anche oggi tempo molto variabile

Ultima domenica di agosto ancora caratterizzata dall’instabilità atmosferica per l’insistenza a sull’Italia di un debole vortice di bassa pressione. L’attività temporalesca alimentata da questa depressione sarà più accentuata nelle ore pomeridiane e nelle aree montuose e interne di tutte le regioni, ma non si escludono sconfinamenti verso alcuni tratti costieri e di pianura. Dopo una breve fase di tempo più stabile prevista per l’inizio della settimana, da mercoledì si profila un nuovo aumento dell’instabilità a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica. Dal punto di vista termico, nessuna altra ondata di calore in vista: il mese di agosto si concluderà con un caldo estivo nella norma o poco al di sopra.

Previsioni meteo per oggi. Tempo inizialmente abbastanza soleggiato, con annuvolamenti modesti e a carattere locale. Fra tarda mattina e pomeriggio aumento dell’instabilità, con lo sviluppo di numerosi temporali su buona parte delle aree montuose, nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole maggiori. Temporali più isolati anche su pianura emiliana, Venezia Giulia e coste laziali. Dalla sera tendenza ad un generale miglioramento. Temperature stazionarie o in lieve aumento con valori quasi ovunque compresi tra 28 e 33 gradi. Venti deboli, ma con possibili raffiche nelle aree temporalesche.

Previsioni meteo per lunedì. La circolazione di aria instabile sulla nostra Penisola risulterà indebolita: sarà una giornata con cielo sereno o poco nuvoloso al mattino su gran parte del Paese, nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi in sviluppo principalmente su Alpi, Prealpi orientali e in prossimità della dorsale appenninica. Temperature senza grandi variazioni e venti in prevalenza deboli.