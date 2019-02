Anche mercoledì sole con nebbie e strati di nubi basse

Mercoledì e giovedì l’alta pressione estenderà ulteriormente la sua presenza sul nostro continente e proteggerà con ancor maggior efficacia l’Italia, su cui garantirà prevalenza di tempo stabile: ci attendono quindi altre due giornate senza piogge o nevicate, con la presenza del sole in molte regioni e con temperature in generale piuttosto miti. L’assenza di vento e di precipitazioni determinerà però anche un peggioramento della qualità dell’aria a causa dell’accumulo di inquinanti: i valori di Pm10 in molti casi superano già del doppio la soglia limite stabilita per legge per la salvaguardia della salute. Nell’ultima parte della settimana, in particolare dalla fine di venerdì, intensi venti settentrionali convoglieranno aria fredda dai Balcani verso la penisola italiana, causando un sensibile calo delle temperature e locali precipitazioni soprattutto al Sud e sulla Sicilia, dove sabato potranno risultare a carattere nevoso anche a quote basse.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì tempo stabile su tutta l’Italia. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso sulla maggior parte delle regioni, in particolare sulle zone collinari e montuose. Nebbie in diradamento sulla pianura lombarda, nebbie e nubi basse più insistenti sulla pianura veneta. Temporanei annuvolamenti di tipo basso in Campania, lungo il medio Adriatico, in Sardegna e lungo il basso Tirreno. Temperature senza variazioni rilevanti. Venti deboli quasi ovunque. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità alto (IdA pari a 85).

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì tempo stabile e prevalentemente soleggiato; nelle ore più fredde banchi di nebbia sulla valle padana, più insistenti sulla parte orientale e in alcune vallate del Centro. In giornata qualche nube innocua sulle Isole e sulle regioni meridionali. Temperature stazionarie o in leggero aumento. Venti: moderati da nordovest sull’Adriatico meridionale e sull’alto Ionio, deboli altrove.

Foto iStock/Getty Images