Alta pressione sull'Italia: tanto sole e caldo oltre la norma

L’alta pressione occuperà stabilmente il cuore del nostro continente anche nei prossimi giorni, estendendo la sua influenza anche all’Italia, dove impedirà l’arrivo di nuove perturbazioni.Fino a Pasqua ci attende quindi tempo bello e stabile in tutta Italia, con temperature ben al di sopra delle medie stagionali, specie in alcune zone del Paese.

In particolare al Nord e nel versante tirrenico, a partire da venerdì, si potrebbero toccare addirittura punte di 25 gradi, con uno scarto dalla norma anche di 7-9 gradi.

Previsioni meteo per giovedì. È una giornata piena di sole in tutta Italia. Nel corso del giorno poche nuvole innocue, per lo più confinate sulle Isole Maggiori.

Venti in generale deboli, localmente moderati da nord su Adriatico Meridionale, Salento, Canale d’Otranto e Basso Ionio, mari questi che quindi potrebbero risultare a tratti ancora mossi. Temperature massime in generale stazionarie o in leggera crescita, quasi dappertutto comprese tra 18 e 22 gradi, ma con punte fino a 23-24 gradi al Nord e medio versante tirrenico.

Previsioni meteo per venerdì. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni; possibile qualche nuvola innocua in più, nelle ore centrali del giorno, sui Alpi e Appennino. Temperature massime quasi dappertutto in leggero aumento, con punte anche di 24-25 gradi, specie al Nord e nelle regioni tirreniche.