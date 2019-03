Alta pressione in rinforzo su tutta l'Italia

L’alta pressione tornerà gradualmente a guadagnare terreno sul nostro Paese, favorendo un miglioramento del tempo e un aumento delle temperature. In particolare fino a venerdì insisteranno un po’ di nuvole e qualche acquazzone solo nelle nostre due Isole maggiori, dove si faranno sentire gli effetti di un vortice ciclonico posizionato tra Tunisia e Algeria, mentre nel resto d’Italia splenderà il sole, con temperature in graduale rialzo: nella giornata di venerdì in particolare sono attese anche punte anche oltre i 20 gradi al Nord e sul medio e alto versante tirrenico. Le giornate però, almeno al Centro-Sud, rimarranno piuttosto ventose. Il tempo rimarrà prevalentemente bello e stabile anche nel fine settimana con un clima eccezionalmente mite per la stagione e temperature massime in alcuni casi da mese di maggio.

Previsioni meteo per giovedì. Splenderà il sole in tutto il Centro-Nord, in Campania e Puglia. Un po’ di nuvole alternate a schiarite su Basilicata e Calabria, in generale senza piogge. Molte nubi e qualche pioggia invece nel sud della Sardegna e sulla Sicilia. Temperature massime in generale rialzo; punte vicine ai 20 gradi sulle regioni tirreniche. Ancora ventoso per venti da nord o nord-est su alto Adriatico, Liguria e al Centro-Sud dove i mari resteranno mossi o molto mossi.



Previsioni meteo per venerdì. Su Sardegna e Sicilia nuvolosità variabile con alcune piogge sparse e locali rovesci più probabili nel sud della Sardegna e sulla Sicilia centro-occidentale; fenomeni in generale esaurimento dalla sera e con tendenza a schiarite. Nel resto del Paese tempo soleggiato con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Temperature in generale aumento, più sensibile nei valori massimi al Nord e sulla Toscana dove si potranno raggiungere i 21-22 gradi. Venti in prevalenza moderati orientali su buona parte del Centro-Sud e sulle Isole maggiori ma con tendenza ad attenuazione a partire dalle regioni peninsulari.

Foto iStock/Getty Images