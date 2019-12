Alta pressione in rinforzo a inizio settimana: Natale col sole

Nelle prossime ore una nuova e più intensa perturbazione investirà l’Italia ed entro sabato riporterà la pioggia su gran parte d’Italia. Oggi (venerdì) pioverà quindi su tutto il Nord, medio versante tirrenico e Sardegna, con piogge che saranno anche forti, soprattutto al Nordovest, mentre sulle Alpi cadrà abbondante la neve, ma solo a quote elevate. La perturbazione sarà anche accompagnata da venti forti e i mari saranno agitati. Per la giornata di oggi (venerdì 20 dicembre) la Protezione Civile ha emesso Allerta rossa in Liguria per rischio idrogeologico. Nelle prossime ore, in particolare, sono previsti 100-150 mm di pioggia in Liguria, alta Toscana e fino a 80-100 tra alto Piemonte e Lombardia. Tempesta di vento (oltre i 90-100 km/h) in Liguria, Toscana, Lazio, sulle Alpi di confine e lungo l’Appennino e su Isole. Sabato la perturbazione sarà ancora attiva sull’Italia nella prima parte della giornata; successivamente abbandonerà la penisola, favorendo un parziale e temporaneo miglioramento. Alla fine di sabato, infatti, un’altra perturbazione atlantica (la n. 8 di dicembre) investirà l’Italia a partire dal Nord, dalle regioni tirreniche e dalla Sardegna, accompagnata, nella giornata di domenica, da un sensibile rinforzo dei venti occidentali, che potrebbero raggiungere intensità di burrasca, a tratti anche di tempesta (raffiche anche superiori a 100 km/h).







Nella giornata di domenica la perturbazione n. 8 di dicembre continuerà a insistere con piogge e temporali al Centro-Sud, all’estremo Nord-Est e lungo l’arco alpino. Le precipitazioni saranno localmente di forte intensità e a carattere temporalesco, specialmente tra il basso Lazio, la Campania e la Calabria tirrenica. La situazione al Nord-Est e lungo il versante adriatico tenderà a migliorare rapidamente già nel corso della mattinata. Le nevicate interesseranno prevalentemente i settori di confine a quote oltre 1000-1400 metri, in leggero calo verso sera. I fenomeni diverranno sempre più isolati a partire dalla serata, tranne tra la bassa Campania, la Calabria tirrenica e il Messinese, dove il rischio di rovesci o temporali resterà piuttosto elevato. Maggiori schiarite nelle altre zone. Temperature senza grosse variazioni, a parte un leggero calo delle massime in Sardegna. I valori resteranno in generale al di sopra della norma. Giornata molto ventosa per venti occidentali, che potranno raggiungere intensità di burrasca, a tratti anche di tempesta, soprattutto sul settore tirrenico, al Sud e sulle Isole maggiori, con possibilità di mareggiate lungo le coste esposte. Sui mari occidentali le onde potrebbero raggiungere i 6 metri di altezza, con anche picchi di 7-8 metri sul mare di Corsica e il mare di Sardegna. Anche gli ultimi aggiornamenti confermano una prima parte della prossima settimana decisamente più clemente: l’espansione da ovest di un campo di alta pressione verso il Mediterraneo centrale consentirà un graduale miglioramento della situazione con assenza di precipitazioni significative e molto più spazio per il sole. Tuttavia all’inizio della settimana protagonista sarà ancora il vento, che nella giornata di lunedì risulterà ancora particolarmente intenso in gran parte del Paese, ma soprattutto al Centro-Sud, dove potrebbe di nuovo raggiungere intensità di burrasca. Particolarmente saranno le regioni del basso Tirreno, dove il mare diverrà molto agitato o grosso con onde dai 6 agli 8 metri: possibili mareggiate lungo le coste. Sempre nella giornata di lunedì locali piogge o rovesci a carattere intermittente potranno interessare la Puglia e i settori tirrenici di Calabria e Sicilia, mentre insisterà qualche debole nevicata sulle Alpi di confine. Le temperature resteranno ancora ben al di sopra della norma, in ulteriore rialzo al Nord per l’effetto dei venti di Foehn. Martedì proseguirà la fase di miglioramento con venti che tenderanno ad attenuarsi, seppur parzialmente, e precipitazioni probabili sempre su Puglia e settori tirrenici di Calabria e Sicilia, ma molto più deboli e sporadiche. Le temperature restano in generale sopra la media, con valori massimi però in calo al Nord. Seguirà una giornata di Natale all’insegna del tempo stabile e soleggiato in quasi tutto il Paese. Venti in attenuazione e temperature in leggera diminuzione, ma pur sempre con valori in gran parte ancora oltre la media. Anche quella di Santo Stefano sarà una giornata caratterizzata da una situazione tranquilla, ma con il rischio di qualche breve pioggia sul settore del medio e basso Adriatico.

Foto Ansa