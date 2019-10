Alta pressione in lento rinforzo

Nei prossimi giorni assisteremo ad un graduale rinforzo dell’alta pressione sull’Italia e sul Mediterraneo, che proteggerà la penisola dal passaggio di nuove perturbazioni, almeno fino all’inizio della prossima settimana. Giovedì l’atmosfera risulterà localmente ancora instabile in Sicilia e sull’estremo Sud, mentre nelle giornate di venerdì e sabato il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato su quasi tutto il Paese. Domenica le correnti in quota si disporranno da sudovest e su molte regioni si potrà osservare un aumento della nuvolosità, ma sempre senza piogge di rilievo. Le temperature per tutto il periodo resteranno miti e su valori leggermente superiori alla media stagionale.

Previsioni meteo per giovedì. Nuvolosità variabile, tra ampie schiarite, sulle regioni di Nord-Est, al Centro, sull’estremo Sud e in Sicilia; tempo più soleggiato nel resto d’Italia; possibili nebbie mattutine sulla val padana occidentale. Locali piogge sul nordest della Toscana e sui rilievi della Marche; possibilità di isolati rovesci o brevi temporali sul Salento, sulla Calabria ionica e nelle zone interne della Sicilia. Temperature: minime in lieve calo al Nord-Ovest, in sensibile rialzo nelle altre regioni; massime in rialzo sulle Alpi e Nord-Ovest. Venti: moderato scirocco sul mare Ionio, venti tesi di maestrale sul mare di Sardegna e sul nord dell’Isola.

Previsioni meteo per venerdì. Tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte del Paese; un po’ di nubi sulla dorsale appenninica centro meridionale, in Puglia e sulle zone interne della Calabria e della Sicilia. Clima mite. Venti per lo più deboli.

