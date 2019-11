Alta pressione assente: anche settimana prossima è a rischio pioggia

Ci attende un fine settimana di maltempo a causa dell'insistenza della perturbazione n.6 di novembre. Le previsioni aggiornate per le prossime ore.



L’inizio della prossima settimana si apre con l’arrivo di una nuova perturbazione, legata ad un’area di bassa pressione che dal mare di Sardegna si sposterà verso il Mar Ligure. Lunedì fin dal mattino rovesci e temporali su Sardegna e Toscana. Nel corso della giornata continuano le piogge in Sardegna, peggiora su tutte le regioni di Nord-Est, Lazio e Umbria; qualche pioggia anche in Campania. Nel pomeriggio i fenomeni più intensi dovrebbero riguardare Toscana e Sardegna occidentale, la sera possibili rovesci di forte intensità sul levante Ligure e sulle regioni di Nord-Est. Dalla sera qualche pioggia in Lombardia. Venti in graduale rinforzo dai quadranti meridionali sui bacini di Ponente e sull'Alto Adriatico. Nevicate dalla sera sulle Alpi centro-orientali al di sopra dei 1000 metri circa. Questa perturbazione sarà attiva sull'Italia (eccetto, probabilmente, le regioni dell’estremo Nord-Ovest) anche nella giornata di martedì. Mercoledì, secondo le ultime proiezioni, potrebbe essere una giornata caratterizzata da una fase di tempo più stabile.