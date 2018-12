Alta pressione a oltranza sull'Italia: sole, nebbie e smog

La settimana proseguirà senza colpi di scena: protagonista sarà sempre l’alta pressione, ben salda sul Mediterraneo centrale, garanzia di tempo stabile sull’Italia almeno fino alla fine dell’anno. I prossimi giorni, quindi, saranno caratterizzati da assenza di piogge e di neve, scarsa ventilazione e un clima quasi ovunque poco freddo, mentre nelle grandi città aumenterà il livello degli inquinanti atmosferici. La massa d’aria mite che accompagna la struttura anticiclonica manterrà il campo termico al di sopra della norma, specialmente in montagna e nelle aree soleggiate del Centro-Sud, dove il clima sarà tutt’altro che invernale. Per contro, questa lunga fase di stabilità atmosferica favorirà la formazione e la persistenza di nebbie e strati bassi su aree di pianura e costiere del Nord dove, di conseguenza, anche le temperature resteranno molto più contenute.

Previsioni meteo per giovedì. Sulla pianura padana e lungo le coste dell’alto Adriatico fino al nord delle Marche cieli grigi a causa di nebbie fitte o strati bassi, soltanto in parziale e temporaneo diradamento a metà giornata. Su Liguria centro-orientale e alta Toscana cielo nuvoloso con locali pioviggini non escluse. Per il resto cielo sereno o poco nuvoloso, salvo nubi innocue lungo le coste della Sardegna occidentale, della Puglia e del basso Tirreno. Temperature: in rialzo nei valori massimi al Centrosud e nelle aree soleggiate del Nord. Venti moderati settentrionali su Puglia e mar Ionio, generalmente deboli altrove. Mari mossi il basso Adriatico, lo Ionio e il Canale di Sicilia. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA tra 80 e 90).

Previsioni meteo per venerdì. Al Sud, in Sicilia e su Marche meridionali, Abruzzo, Molise, gran parte del Lazio tempo in prevalenza soleggiato, salvo alcuni banchi nuvolosi lungo il basso Adriatico e il basso Tirreno. Nel resto del Centro e al Nord cielo in prevalenza nuvoloso, con nuvolosità più compatta associata a locali pioviggini tra Liguria orientale e nord della Toscana. In val padana e sull’alto Adriatico cieli grigi a causa di nebbie o strati bassi, localmente persistenti. Tra sera e notte, al Nord, tendenza a rasserenamenti a partire dalle zone alpine, prealpine e dall’estremo Nord-Est, mentre in Pianura Padana le nebbie tenderanno a intensificarsi. Temperature: in lieve rialzo le minime al Nord e sulla Toscana, senza grandi variazioni le massime. Probabili gelate all’alba su pianure e valli del Centro-Nord.