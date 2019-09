All'inizio della prossima settimana rapido miglioramento del tempo

Sabato tempo in parziale miglioramento, ma con ancora condizioni di instabilità in molte regioni. Infine, una terza e intensa perturbazione potrebbe investire il Nord già nelle prime ore della giornata di domenica. Le previsioni per le prossime ore.

All’inizio della prossima settimana assisteremo a un rapido generale miglioramento del tempo: la giornata di lunedì vedrà il ritorno del sole su quasi tutte le nostre regioni. Da segnalare soltanto una residua nuvolosità nel nord del Friuli e sulla Sicilia dove saranno possibili locali precipitazioni. Temperature massime in rialzo al Nord, anche sensibile al Nord-Est, in lieve diminuzione sul medio versante adriatico; valori inferiori alle medie stagionali sulle regioni settentrionali, tipici da fine estate al Sud e nelle Isole. L’evoluzione per la parte centrale della settimana resta al momento ancora incerta: a grandi linee tuttavia si profila una nuova fase di maltempo per l’ingresso nel Mar Mediterraneo di una circolazione ciclonica, collegata a una perturbazione atlantica (n.4 di settembre) la cui traiettoria, non ancora chiara, rende poco affidabile la previsione stessa. Le regioni più direttamente coinvolte dovrebbero essere quelle centro-meridionali più marginalmente quelle settentrionali, con molte piogge e temporali tra la seconda parte di martedì e la giornata di mercoledì. Dal punto di vista climatico le temperature subiranno oscillazioni tali da mantenersi comunque prossime alle medie stagionali.