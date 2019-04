Al via una settimana di tempo instabile

La prossima settimana l’alta pressione resterà ancora ben lontana dal bacino del Mediterraneo. Per questo motivo, quindi, dobbiamo attenderci una grande variabilità meteorologica, tipica della stagione primaverile. Lunedì una perturbazione insisterà soprattutto sulle regioni meridionali, mentre martedì sera sull’Italia si avvicinerà da ovest una nuova circolazione di bassa pressione, destinata a coinvolgere quasi tutte le regioni tra mercoledì e giovedì, dando origine a precipitazioni anche a carattere temporalesco. Per tutto il periodo le temperature oscilleranno attorno ai valori normali della stagione e la neve cadrà, in generale, solo a quote superiori ai 1500 m.

Previsioni meteo per lunedì. Sulle regioni di Nordovest schiarite; sul resto del Paese cielo in prevalenza nuvoloso. Possibilità di piogge isolate sulle estreme regioni di Nordest; rovesci e temporali diffusi al Sud, meno probabili lungo le coste campane; rovesci sparsi sul centro nord della Sicilia.

Temperature in rialzo nei valori massimi in Sardegna e a Nordovest, in generale nella norma. Venti: deboli al Nord, da deboli a moderati da nordovest altrove, con rinforzi sul canale di Sicilia.

Previsioni meteo per martedì. Nuvolosità variabile, con schiarite più ampie su Nordovest, Sicilia e fascia centrale tirrenica. Al mattino piogge isolate sul nord della Puglia e sulla Calabria tirrenica; nel pomeriggio rovesci sparsi in Emilia e sulle regioni nordorientali; rovesci isolati sul nord della Lombardia, nelle zone interne della Toscana, lungo l’Appennino centrale e sull’ovest della Sardegna. Temperature in aumento. Venti: per lo più deboli al Centro Nord; moderati da ovest o nordovest al Sud e sulle isole.

Foto iStock/Getty Images