Al via una settimana di forte maltempo

La settimana che sta per iniziare sarà caratterizzata da una scenario meteorologico molto dinamico e da probabile maltempo di stampo invernale su molte aree del Paese. Lunedì una circolazione ciclonica con centro a sud della Sardegna coinvolgerà soprattutto le nostre isole e le regioni centrali, più marginalmente quelle meridionali. Martedì insiste il maltempo nelle regioni centro-meridionali: il centro della depressione si sposterà infatti sul Tirreno intensificandosi; inoltre, dalla notte, avanzerà da ovest una perturbazione atlantica. Quest’ultima sarà attiva su molte delle nostre regioni nella giornata di mercoledì, con possibili nevicate fino in pianura in alcune aree del Nord e a quote collinari in Sardegna e Centro Italia. Il fronte perturbato sarà seguito da un flusso di aria fredda sul Mediterraneo occidentale che contribuirà alla successiva formazione di una profonda depressione sul Tirreno meridionale: sarà responsabile di un’altra fase di forte maltempo al Centro-Sud mentre al Nord la situazione migliorerà rapidamente.

Previsioni meteo per lunedì. Al Nord cielo sereno o poco nuvoloso a parte un po’ di nuvole sul settore dell’alto Adriatico dove non è esclusa qualche isolata precipitazione in Romagna. Sul resto del Paese cielo molto nuvoloso. In Sardegna e, dalla tarda mattinata, anche in Sicilia rovesci diffusi con anche qualche temporale; nel pomeriggio migliora nel sud della Sardegna. Al Centro precipitazioni sparse possibili su tutte le regioni, ma meno probabili sul nordovest della Toscana, in Abruzzo e in Molise; neve oltre i 500-1000 metri; qualche pioggia possibile anche sui settori meridionali di Puglia, Calabria e in Campania. Temperature senza grosse variazioni. Venti in intensificazione soprattutto al Centro-sud.

Previsioni meteo per martedì. Al Nord inizialmente tempo soleggiato; nuvolosità in aumento in Emilia Romagna e dalla sera anche al Nord-Est. Sulle isole e sulle regioni centro meridionali cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Piogge isolate in Sardegna, specie nell’ovest, piogge e rovesci sparsi sul centro ovest della Sicilia; al Sud piogge e rovesci insisteranno maggiormente sul settore tirrenico; al Centro precipitazioni più probabili su Lazio, Umbria e Marche, in estensione alla Toscana orientale nel corso della giornata. La sera neve fino a quote collinari su Marche e Toscana; debole neve fino in pianura sull’est dell’Emilia. Giornata ventosa su Centro-Sud e Isole.

Foto Ansa