Al via una lunga fase di tempo stabile: sole, nebbie e smog

Per tutto il resto della settimana l’alta pressione occuperà gran parte dell’Europa, proteggendo anche la nostra Penisola dall’arrivo di perturbazioni atlantiche e da irruzioni di aria fredda di origine polare. L’anticiclone garantirà condizioni meteo stabili, con una prevalenza di tempo soleggiato, anche se non mancheranno un po’ di nuvole, ma con piogge quasi del tutto assenti. La vera protagonista sarà la nebbia presente in molte aree del Nord. Le temperature, mercoledì ancora piuttosto basse al Sud, nei giorni successivi sono previste in rialzo, con valori anche oltre la norma nelle aree soleggiate del Nord Italia, specie sulle Alpi. Il freddo si farà sentire soltanto nelle ore notturne e mattutine e nelle aree grigie e nebbiose. L’alta pressione potrebbe continuare a proteggere il nostro Paese anche intorno a Capodanno. Si tratta, tuttavia, di una proiezione a lungo periodo, con indice di affidabilità inevitabilmente piuttosto basso.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì (Santo Stefano) un po’ di nuvole in Liguria, su regioni meridionali e nord della Sicilia. Nella seconda parte della giornata nubi in aumento anche in Toscana e sulla Sardegna occidentale. Tempo grigio e nebbioso in Pianura Padana e lungo le coste adriatiche del Nord Italia: le nebbie soltanto parzialmente tenderanno a diradarsi. Nel resto d’Italia prevarrà un tempo soleggiato. Temperature massime in lieve calo al Nord, sulle Isole Maggiori e sul versante tirrenico. Al Sud sarà un’altra giornata fredda e in parte ventosa per l’insistenza di moderati venti settentrionali. Sempre al Sud e intorno alla Sicilia mari mossi. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA 80-90).

Foto Ansa



Previsioni meteo per giovedì. Giovedì giornata in prevalenza nuvolosa in Liguria, su basso Piemonte, Toscana, ma senza fenomeni di rilievo con al più locali e brevi pioviggini. Un po’ di nuvolosità sparsa e irregolare interesserà anche l’Umbria, il nord del Lazio, la Puglia, il basso Tirreno e il nord della Sardegna. Insistono le nebbie e le foschie in Val Padana e sulle coste dell’alto Adriatico, soltanto in parziale dissolvimento nel corso della giornata. Tempo soleggiato nel resto d’Italia. Venti moderati di Maestrali su medio-basso Adriatico, Puglia e Ionio, con mari ancora mossi. Venti deboli o del tutto assenti altrove. Temperature massime quasi dappertutto in crescita: si attenua il freddo nelle regioni meridionali. Clima insolitamente mite sulle Alpi.