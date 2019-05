Al via una domenica instabile, con piogge e temporali in molte regioni

La perturbazione numero 5 di maggio, che ieri ha investito l'Italia, è in transito sul nostro Paese. Dopo aver portato piogge e temporali al Nord, oggi coinvolgerà il Centro-Sud e ancora le regioni di Nord-Est. Oltre alle piogge e ai temporali, l’ingresso della perturbazione nel cuore del mar Mediterraneo causerà, nella giornata di oggi, la formazione di una circolazione ciclonica proprio sulla nostra Penisola, con un conseguente sensibile rinforzo della vento e del moto ondoso dei mari. Questa depressione insisterà sull'Italia fino a metà della prossima settimana, mantenendo il tempo instabile. L’aria più fredda ad essa associata, inoltre, causerà un calo delle temperature, con valori destinati a portarsi in molti casi anche al di sotto della media stagionale

Previsioni meteo per domenica. Oggi all'estremo Nord-Ovest cielo sereno o poco nuvoloso; sul resto del Paese cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, interesseranno il Nord-Est, l’Emilia Romagna e quelle centro-meridionali. Qualche rovescio o temporale anche nel nord-est della Sardegna e nel nord della Sicilia. Dalla sera piogge in intensificazione sulle Marche e sulla Romagna.

Temperature in rialzo all'estremo Nord-Ovest, in calo altrove, più sensibile al Nord-Est, al Centro e sulla Sardegna. Venti forti di Foehn nelle valli alpine e nelle pianure adiacenti, forti o burrascosi di Maestrale sul mare di Sardegna e nei canali delle Isole; venti settentrionali in rinforzo sulle regioni centrali. Mari da mossi ad agitati.

Foto iStock/Getty Images





Previsioni meteo per lunedì. Domani il tempo sarà soleggiato al Nord-Ovest, ancora molte nuvole nel resto d’Italia, più compatte al Nord-Est e sul medio Adriatico. Piogge in prevalenza deboli e isolate sulle Venezie, in Emilia e sulla Sardegna orientale. Piogge più intense e insistenti tra Romagna e Marche. Tempo instabile su Lazio, Abruzzo, Molise, Sud e Sicilia, dove nell’arco della giornata saranno possibili rovesci o temporali sparsi, più diffusi nelle ore pomeridiane.

Temperature per lo più in ulteriore calo al Centro-Sud con valori anche sotto le medie stagionali. Sarà un’altra giornata ventosa nelle Alpi, Liguria, alto Adriatico e in gran parte del Centro-Sud, specie al Centro e nelle Isole.