Al via oggi una nuova ondata di forte maltempo

Mentre l’ultima perturbazione (numero 4 di novembre) si sta oramai allontanando, già si avvertono gli effetti di un’altra (numero 5 del mese) che è oramai alle porte dell’Italia: nel corso della notte infatti pioverà su Liguria, medio versante tirrenico e Sardegna. Tra lunedì e martedì poi la nuova perturbazione porterà molto vento su tutti i nostri mari e piogge diffuse da nord e sud praticamente su tutta Italia, con nevicate sulle Alpi, anche abbondanti sul settore alpino orientale; le temperature invece rimarranno nel complesso vicine ai valori medi stagionali. La situazione rimarrà movimentata anche nella parte centrale della settimana, con giornate in generale nuvolose e a tratti anche piovose.

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì cielo in generale nuvoloso o molto nuvoloso. Nel corso del giorno piogge sparse su quasi tutte le regioni a eccezione di medio versante adriatico e Puglia; nevicate sulle zone alpine oltre 1000-1400 metri. Temperature massime in diminuzione al Nord, in leggero aumento invece al Sud e Isole Maggiori. Venti forti su Sardegna, Tirreno e mar Ligure. Mari mossi o molto mossi sui bacini occidentali e lo Ionio, anche agitato il Canale di Sardegna. La nostra previsione per lunedì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA 70-85).

Previsioni meteo per martedì. Martedì molte nubi su tutta Italia, con piogge sparse in quasi tutte le regioni a eccezione di Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia Occidentale e Liguria; nevicate oltre 1200-1500 metri sulle zone alpine, anche abbondanti, specie in Trentino, Veneto e Friuli. Venti forti su tutti i mari, con raffiche anche a 100 lm/h, specie su Ionio, Basso Adriatico e Mare di Sardegna.

Foto Ansa