Al Centro-Sud caldo intenso per tutta la prossima settimana

La prima parte della settimana vedrà un aumento dell’instabilità atmosferica sulle regioni settentrionali a causa del passaggio della coda di altre due perturbazioni, una lunedì e l’altra tra martedì e mercoledì. Il loro passaggio causerà alcuni episodi temporaleschi, sia sui rilievi che sulla Valle Padana, localmente anche di forte intensità, associati a grandine e raffiche di vento. Martedì in particolare sono previsti numerosi temporali sui rilievi del Nord ma anche in pianura su Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale, localmente anche intensi. Nubi sparse nel resto del Nord e nelle zone appenniniche con isolati rovesci possibili anche sui rilievi marchigiani, abruzzesi e lucani. Caldo in attenuazione in Sardegna e in misura minore nelle regioni tirreniche, temperature ancora elevate nel resto del Centro-Sud, nella Pianura Padana orientale e nelle valli alpine.



Le previsioni per le prossime ore.

Al Nord fino a mercoledì il caldo sarà meno intenso, sopratutto al Nord-Ovest ma progressivamente più afoso, a causa delle infiltrazioni di aria umida atlantica che causeranno l’aumento dell’instabilità atmosferica. L’ondata di calore potrebbe rivelarsi invece rilevante per intensità e durata al Centro-Sud: i dati attualmente a nostra disposizione, infatti, suggeriscono una sua prosecuzione per tutta la prossima settimana, salvo una lieve e temporanea attenuazione tra martedì e mercoledì, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Il caldo risulterà particolarmente intenso a partire dal prossimo giovedì con temperature che al Sud e sulle Isole potranno sfiorare i 40 gradi, infatti nella seconda parte della settimana l’Anticiclone Africano si spingerà in maniera decisa verso l’Europa centro-orientale, fino al Baltico.

