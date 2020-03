Ad inizio settimana torna l'anticiclone ma con qualche disturbo

La perturbazione in arrivo sabato si allontanerà gradualmente nella giornata di domenica. L'ingresso di aria più fresca farà abbassare le temperature prima al Nord e poi anche al Centro-Sud. Ad inizio della prossima settimana, però, torna l'alta pressione: nonostante ciò il tempo sarà disturbato dal passaggio di sistemi nuvolosi. Le previsioni per le prossime ore.

Domenica la perturbazione giunta sabato si allontanerà verso la Grecia: la sua coda darà luogo alle ultime sporadiche brevi piogge su Puglia, Calabria e nordest della Sicilia. Nel resto del Paese assisteremo ad un graduale miglioramento, con il ritorno del sole soprattutto al Centro, sulla Sardegna, in Emilia Romagna e all'estremo Nordest. Lungo la fascia prealpina e sulle pianure del Nordovest addensamento di nubi basse e stratificate a causa di una intensificazione delle correnti fredde da est in ingresso sulla Val Padana.

Le temperature infatti saranno in ulteriore lieve diminuzione al Nord, ma caleranno anche al Centro-Sud in modo più sensibile sul medio Adriatico e al Sud dove si interromperà la fase eccezionalmente mite degli ultimi giorni. Venti di Tramontana e di Grecale in sensibile rinforzo su mari e regioni centro-meridionali.

L’vede ilcon tempo in prevalenza stabile, ma, a tratti disturbato dal passaggio di nuvolosità poco densa. In particolare, nella giornata di lunedì, il Sud e la Sicilia vedranno ancora una nuvolosità a tratti compatta, residuo dell’ultima perturbazione, che tuttavia non causerà piogge di rilievo e che tenderà ad allontanarsi dall’Italia. Un'alta perturbazione, in scivolamento dalla Francia verso la Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale, dovrebbe lambire le nostre regioni più occidentali, portando solo un po' di nuvolosità in particolare la Sardegna e sull’estremo Nord-Ovest.Da martedì e fino alla giornata di venerdìgarantendo quindi tempo più stabile e temperature che, dopo il calo del weekend, torneranno su livelli relativamente miti.