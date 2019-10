A metà settimana torna la pioggia

La terza perturbazione di ottobre raggiungerà l'Italia domenica sera, scivolando verso il Centro-Sud nella giornata di lunedì. La perturbazione abbandonerà definitivamente l'Italia nelle prime ore di martedì, seguita da un breve miglioramento. A metà settimana, però, si conferma l'arrivo di un'altra perturbazione: mercoledì investirà le regioni settentrionali e giovedì scivolerà lungo il versante adriatico della penisola.



Le previsioni per le prossime ore.

Martedì il temporaneo rinforzo dell'alta pressione garantirà una giornata con tempo prevalentemente soleggiato, fatta eccezione per residui temporali che interesseranno la zona tra la bassa Calabria e la Sicilia orientale. In questo contesto, i venti tenderanno ad attenuarsi, risultando ancora sostenuti sulla Sicilia e sui mari prospicienti mentre le temperature subiranno una diminuzione soprattutto nei valori notturni.



In particolare, nella giornata di martedì, nubi con rovesci e qualche temporale insisteranno all’estremo Sud, in particolare in Calabria e Sicilia, specie nei settori Ionici. Non è escluso qualche rovescio in serata anche in Salento. Giornata in prevalenza soleggiata, invece, nel resto del Paese; si segnala un po’ di nuvolosità sul settore alpino e, tra sera e notte, le prime piogge su Alpi e Liguriache preannunciano l’avvicinarsi della perturbazione numero 4. Temperature minime in ulteriore calo al Centro-Nord; massime in generale rialzo grazie al miglioramento del tempo. Giornata ventosa al Sud e in Sicilia per venti orientali anche di forte intensità su Ionio e Canale di Sicilia.



La tendenza per la parte centrale della settimana resta ancora incerta anche se, al momento, viene confermato il passaggio di un’altra perturbazione atlantica (la n.4 di ottobre) che mercoledì investirà le regioni settentrionali, stando agli ultimi aggiornamenti con piogge e temporali anche di forte intensità, e giovedì si sposterà al Centro-Sud.

Dal punto di vista climatico non sono previste variazioni sensibili del campo termico, con oscillazioni essenzialmente dettate dall’andamento meteorologico altalenante dei prossimi giorni. I valori dovrebbero attestarsi entro i limiti stagionali.

Foto ANSA