A metà settimana tempo instabile al Centro-Sud

Dopo la breve tregua concessa dal maltempo a conclusione del mese di novembre più piovoso degli ultimi decenni, dicembre inizia con un nuovo peggioramento. In questa domenica stanno tornando quindi le precipitazioni diffuse a partire dal settore di Nord-Ovest, localmente intense, e altra neve sul settore alpino e prealpino, al di sopra degli 800-1000 metri di quota. Entro fine giornata la perturbazione coinvolgerà gran parte del Nord, per poi trasferirsi lunedì, con la sua parte più attiva, sulle regioni centrali.



Al mattino schiarite al Nord-Est, lungo le coste della Toscana e del basso Tirreno. Nuvole irregolari altrove, più compatte e associate a qualche pioggia su basso Lazio, Abruzzo, Gargano ed est della Sardegna. Nella seconda parte della giornata brevi piogge o isolati rovesci nel settore ionico della Calabria e della Sicilia e nell’est della Sardegna. Nuvole in graduale attenuazione anche al Nord-Ovest e nel resto del settore peninsulare. Temperature in calo al Nord e in gran parte della Penisola, specie sul versante adriatico, diminuzione favorita da intensi e freddi venti orientali. Tra mercoledì e giovedì una depressione si avvicinerà dal Mediterraneo occidentale, determinando una fase instabile mercoledì sulla Sardegna, con rovesci e temporali sparsi che poi, giovedì, coinvolgeranno anche il settore ionico. Sul resto del Centro-Sud e nel settore ligure nuvole innocue in lento avanzamento. Sul resto del Nord resisteranno ampie schiarite con la possibilità mercoledì all’alba delle prime gelate della stagione. fino a quote di pianura.

Foto iStock/Getty Images