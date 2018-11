Weekend di pioggia in molte regioni, rischio di nubifragi e allagamenti soprattutto in Liguria e Sicilia

Il maltempo insiste sull'Italia anche nel corso del weekend. Sabato rischio di piogge intense soprattutto su Liguria centro-occidentale, alto Piemonte, alta Lombardia e Sicilia. Il pericolo di nubifragi è elevato in Liguria, specie nel genovese, e in Sicilia.

La Protezione Civile ha emesso l'allerta arancione di moderata criticità per rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico sulla Sicilia (Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie); per rischio idraulico sul Veneto (Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige) e l'Emilia Romagna (Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese, Pianura emiliana centrale). Osservato speciale il livello di fiumi e laghi, che a causa delle piogge abbondanti e insistenti negli ultimi giorni ha continuato ad alzarsi. La piena del Po ha interessato il Piemonte, l'Emilia e il Veneto, dove desta ancora preoccupazione. Sabato in Sicilia è straripato un torrente a Mazara del Vallo.



Le previsioni:

Nel corso del weekend continuerà la fase piovosa al Nord-Ovest, con fenomeni più significativi su Liguria centrale, alto Piemonte e alta Lombardia; ma la perturbazione numero 4 di novembre porterà dei temporali anche in Sicilia, dove localmente i fenomeni potranno essere di forte intensità. Le correnti tiepide richiamate da questa perturbazione continueranno a mantenere le temperature relativamente miti, con valori al di sopra delle medie stagionali.

Domenica un’altra perturbazione (la n. 5 di novembre) in transito lambirà il Nord Italia e l’alta Toscana. Si attenuerà il maltempo sulla Sicilia. Settimana prossima si formerà un campo di alta pressione proprio sopra alla penisola italiana, che per diversi giorni sarà in grado di determinare condizioni di tempo stabile con un ulteriore aumento delle temperature e un conseguente rialzo dello zero termico, che potrà raggiungere o superare il 3000 metri sulle Alpi a metà settimana.

Previsioni meteo per sabato. Rovesci intensi e insistenti, con il rischio di locali nubifragi, soprattutto sulla Liguria centro-occidentale, sulla Sicilia e nel sud della Calabria. Piogge al Nord-Ovest, più intense a fine giornata su alto Piemonte e alta Lombardia.

Rovesci e temporali saranno meno probabili sulla fascia tirrenica e il cielo sarà nuvoloso in Sardegna, ma senza precipitazioni di rilievo, e sul Nord-Est. Sul resto del Paese tempo abbastanza soleggiato. Temperature massime in calo nelle Isole, valori oltre la media su tutte le regioni.

Foto Ansa



Per la giornata di sabato 10 novembre la Protezione Civile ha diramato le seguenti Allerta:



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese, Pianura emiliana centrale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Emilia Romagna: Pianura e bassa collina emiliana occidentale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale 2

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

Veneto: Piave pedemontano, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Previsioni meteo per domenica. Al mattino molte nubi al Nord e sulla Toscana, con pioggia soprattutto su alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino, Levante Ligure e Toscana occidentale. Rovesci isolati sulla Sicilia ionica. Tempo prevalentemente soleggiato in Sardegna e nel resto del Centro-Sud.

Nella seconda parte della giornata il cielo sarà ancora nuvoloso al Nord, sulla Toscana e sull’Umbria, ma le piogge tenderanno ad attenuarsi ed esaurirsi. Ancora qualche annuvolamento sulle zone ioniche del Sud e della Sicilia, abbastanza soleggiato in Sardegna e nel resto del Centro-Sud. Venti moderati orientali sul basso Ionio e nel Canale di Sicilia, in prevalenza deboli altrove. Temperature in lieve aumento.