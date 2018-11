Weekend di maltempo: due perturbazioni sull'Italia

Fine settimana nuvoloso e piovoso a causa del passaggio di due perturbazioni. La prima, la numero 11 di novembre, porterà sabato piogge su Nordest e regioni centrali; poi nella notte dall'Algeria risalirà la perturbazione numero 12 che domenica coinvolgerà un po’ tutto il Centro-Sud e il versante adriatico del Nord Italia, portando rovesci e temporali anche intensi soprattutto sul versante tirrenico. Nonostante il maltempo, le temperature rimarranno quasi dappertutto al di sopra della norma, perché la perturbazione di sabato sarà accompagnata da venti meridionali relativamente tiepidi. Nella notte tra domenica e lunedì giungerà dall'Atlantico un’altra perturbazione (la n.13), la quale lambirà il Nordovest per poi scivolare rapidamente verso il Centro-Sud. Infine martedì arriverà l’ennesima perturbazione, sempre di origine atlantica, che investirà ancora le regioni centro-meridionali.

Previsioni meteo per sabato. Nuvole in tutta Italia. Al mattino fenomeni in esaurimento sulle regioni di Nordovest. In giornata ancora qualche pioggia sulle estreme regioni di Nordest. Al Centro qualche rovescio su centro-nord della Toscana e Lazio meridionale, piogge deboli in Umbria, Abruzzo e sul resto del Lazio. La sera qualche pioggia in arrivo anche sulla Sardegna. Venti di moderata intensità, in prevalenza da sud, su quasi tutti i mari. Temperature massime per lo più in aumento, con punte oltre 20 gradi al Sud e in Sicilia.



Per la giornata di sabato la Protezione Civile ha emesso l'allerta gialla di ordinaria criticità su alcuni settori di Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Molise, Toscana, Umbria e Veneto. Qui è possibile consultare il bollettino della Protezione Civile.

Previsioni meteo per domenica. Qualche schiarita al Nordovest e sull'Alto Adige. Ancora molte nubi altrove: nel corso del giorno piogge sparse su Friuli Venezia Giulia e Romagna, isolate su Emilia e Veneto orientale. Precipitazioni su gran parte delle regioni del Centro-Sud più intense su Lazio e Campania. Qualche pioggia al mattino sulla Sicilia, peggiora la sera su ovest della Sardegna, Ponente Ligure e Alpi occidentali. Qualche nevicata sulle Alpi Orientali, ma solo oltre 1500 metri. Temperature massime in leggera diminuzione al Centro-Sud, comunque in generale sempre al di sopra della norma. Venti in prevalenza deboli al Nord, intensi al Centro-sud e sulle Isole.