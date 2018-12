Venti tempestosi con raffiche oltre 100 km/h

In questo fine settimana ci saranno ben 2 perturbazioni di passaggio (la n.3 e la n.4 del mese di dicembre) con temperature relativamente miti, ma con venti in decisa intensificazione. La prima perturbazione sta scivolando in queste ore lungo la nostra Penisola con le piogge che tenderanno a concentrarsi al Centro-Sud. La seconda perturbazione, il cui transito è invece atteso domani (domenica), avrà locali effetti sul nostro territorio in termini di piogge, ma scatenerà un’ulteriore intensificazione del venti, con raffiche tempestose, e porterà abbondanti nevicate sulle Alpi, specie sulle zone di confine e sui versanti esteri. Il rapido susseguirsi di questi fronti nord-occidentali aprirà poi la strada ad aria più fredda, che investirà i Balcani sfiorando anche l’Italia: durante la prossima settimana si prevede un generale calo delle temperature, con valori che si porteranno su livelli più vicina alla media stagionale.

Previsioni meteo per sabato. Al mattino ultime piogge al Nordest, settori adriatici tra Marche, Abruzzo e Molise, settori tirrenici tra Lazio, Campania e Calabria. Possibili locali piogge anche in Umbria e Basilicata. Nel pomeriggio deboli precipitazioni si concentreranno al Sud e sulla Sicilia settentrionale, in generale esaurimento dalla sera. Temperature massime in calo in Sardegna, nei settori adriatici e nel basso Tirreno, in rialzo sulle regioni centrali tirreniche ma soprattutto in Pianura Padana a causa dei venti di Foehn. Le intense correnti nordoccidentali riguarderanno gran parte del Paese, ma si manifesteranno soprattutto sul Tirreno, sul medio Adriatico, al Sud e sulle Isole, con raffiche fino a 60-70 km/h e con i rispettivi mari da molto mossi a molto agitati. Particolare attenzione sull’arco alpino dove le raffiche potrebbero raggiungere e superare la soglia dei 100 km/h. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA 80-90).



Il bollettino con l'eventuale allerta è consultabile sul sito della Protezione Civile.

Foto iStock/Getty Images

Previsioni meteo per domenica. Cielo sereno o poco nuvoloso sulle pianure del Nord con rischio di nebbie sul settore orientale, in Liguria, lungo il versante adriatico e sul versante ionico. Nubi sparse sulle rimanenti zone, particolarmente compatte lungo le Alpi di confine, dove saranno possibili nevicate, anche abbondanti e insistenti sul settore occidentale intorno ai 1000 metri dal pomeriggio. Qualche pioggia fra le zone interne del Centro e l’area del basso Tirreno, particolarmente insistenti sulla Calabria tirrenica. In serata non si esclude qualche isolata precipitazione anche in Puglia e qualche temporale in Calabria. Ulteriore intensificazione dei venti dai quadranti occidentali, fino a tempestosi sulle regioni di Ponente: raffiche oltre 100 km/h. Mari molto agitati o addirittura grossi. Temperature minime in diminuzione quasi ovunque. Massime in temporaneo rialzo nelle Alpi e in modo sensibile sul medio versante adriatico e in Sardegna, con valori che potranno sfiorare i 20 gradi.