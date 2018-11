Ultime ore di maltempo al Nord e in Sicilia. Allerta per la piena del Po in Veneto e Emilia.

Il tempo sull’Italia tende a divenire più stabile grazie a un progressivo rinforzo dell’alta pressione. Domenica al Nord e sulla Toscana persisterà nuvolosità causata da correnti umide meridionali, associata però a scarse precipitazioni. Venti umidi orientali determinano piogge isolate sulla Sicilia ionica. Permane l'allerta arancione su settori di Veneto e Emilia Romagna per il transito della piena del Po. Dopo le forti piogge e i danni di ieri migliora sulla Sicilia, dove oggi la Protezione Civile ha diramato allerta gialla. A causa del maltempo nella tarda serata di sabato, a Genova Pegli, si è verificato il cedimento di una strada. Con ogni probabilità a causare il cedimento di parte della strada è stata l'erosione compiuta dal torrente Varenna ingrossato a causa delle forti piogge. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per cedimenti e frane di entità minori. Lunedì prevalenza di tempo stabile e soleggiato su gran parte della Penisola e delle Isole, ancora un po’ di nubi al Nord con occasionali piogge e pioviggini al Nord-Ovest. La prossima settimana si preannuncia interamente dominata dall’alta pressione, che garantirà tempo stabile e, di conseguenza, un’assenza di piogge, con temperature al di sopra delle medie stagionali. L’anomalia termica sarà più forte al Nord e sulle Alpi. Nella prima parte della settimana, inoltre, aumenterà il rischio di nebbie, soprattutto in pianura padana e lungo l’Adriatico.





Foto Ansa



Previsioni meteo per domenica. Molte nubi al Nord e sulla Toscana. Qualche annuvolamento sulle regioni meridionali ioniche, cielo sereno o poco nuvoloso altrove. In giornata deboli piogge isolate o pioviggini saranno più probabili su nord della Toscana, ovest della Lombardia, centro-est del Piemonte. Piogge isolate e brevi rovesci nel sud-est della Sicilia. Temperature in lieve rialzo, insolitamente miti per il periodo, anche di 6-8 gradi sopra la norma. La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità medio (IdA pari a 80).



La Protezione Civile ha emanato per oggi (domenica 11 novembre 2018) le seguenti Allerta:



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE: Emilia Romagna: Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese; Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Emilia Romagna: Pianura emiliana centrale Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Lombardia: Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto Veneto: Piave pedemontano, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì molte nuvole al Nord, più insistenti al Nord-Ovest, dove saranno possibili locali pioviggini o brevi piogge isolate. Tempo prevalentemente soleggiato sul resto d’Italia con qualche nube in più su Sardegna e alta Toscana. Nelle ore più fredde nebbie sulla Valle Padana, nelle valli del Centro e, localmente, anche sulla Puglia. Temperature stazionarie o in ulteriore, leggero aumento. Venti moderati da sud-est sulla Sardegna e sul Mar Ligure; moderati da est sul Canale di Sicilia e sul basso mare Ionio.