Ultima parte della settimana con nuovo maltempo

Giovedì temporaneo e generale miglioramento del tempo grazie al rialzo della pressione che garantirà in gran parte d’Italia una giornata senza piogge. Già venerdì, però, una nuova intensa perturbazione atlantica raggiungerà il nostro Paese, portando piogge soprattutto sulle regioni settentrionali e in Toscana, con nevicate anche abbondanti sulle zone alpine. Sabato le piogge si estenderanno anche alle regioni centrali, specie quelle del versante tirrenico, mentre il tempo inizierà a migliorare sul Nord-Ovest. Domenica poi, con l’arrivo di una nuova e intensa perturbazione, il maltempo si concentrerà al Centro-Sud, con piogge e temporali localmente anche forti sul versante tirrenico. Questa nuova fase perturbata sarà accompagnata da venti miti provenienti da sud o sud est che faranno salire le temperature al di sopra della norma soprattutto al Centro-Sud. La prima parte della prossima settimana vedrà un tempo estremamente variabile e a tratti piovoso per il passaggio di altri sistemi perturbati atlantici sospinti verso il nostro Paese da un’area di bassa pressione piuttosto vasta posizionata in prossimità dell’Europa occidentale. Nella seconda parte della settimana possibile calo delle temperature per l’arrivo di aria più fredda proveniente dal nord Europa.

Previsioni meteo per giovedì. Dopo una mattinata con nubi anche compatte al Nord, nel pomeriggio assisteremo a un generale miglioramento con attenuazione della nuvolosità. Nubi più persistenti soltanto sulle Venezie, nel basso versante tirrenico e nel nord della Sardegna, dove non si esclude qualche pioviggine. Dalla tarda serata formazione di qualche nebbia in Pianura Padana e in Romagna. Nubi in aumento con qualche pioggia sulla Liguria. Temperature massime in lieve rialzo al Nord-Ovest e al Centro, venti per lo più deboli. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA compreso tra 80-85).

Foto iStock/Getty Images

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì tempo in peggioramento al Centro-Nordcon piogge al mattino su Piemonte, Liguria e Toscana, in estensione nel pomeriggio al resto del Nord e, a carattere isolato, in Umbria e nelle Marche. Dal pomeriggio possibilità di rovesci e temporali anche intensi sul Levante ligure, in serata e nella notte anche su Emilia occidentale, bassa Lombardia e Veneto. Nevicate sulle Alpi a iniziare dal settore occidentale oltre 1200-1400 metri. Nel corso della giornata resistono schiarite su Abruzzo, Molise, Sud e Isole, anche ampie in Sicilia, Calabria e Salento. Temperature minime in aumento al Nord-Ovest e in Toscana, in calo nel resto d’Italia; massime in diminuzione nelle zone interessate dal peggioramento. Venti di Scirocco moderati o forti sui mari di Ponente.