Trasformare la plastica in carburante

L'idea di un’azienda svizzera sbarca in Italia: produrre novecento litri di carburante da una tonnellata di rifiuti. Luca Dal Fabbro, amministratore delegato di Grt Group, società svizzera specializzata in energie rinnovabili e vicepresidente del Circular Economy Network, l’osservatorio sull’economia circolare creato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile e da 13 aziende, ha dichiarato che il prossimo anno verranno costruiti in Italia alcuni impianti in cui entreranno bottiglie e sacchetti di plastica e ne uscirà carburante.

Gli impianti saranno poco ingombranti, grandi come un campo da tennis e utilizzando la pirolisi non avranno emissioni. La pirolisi è un processo di decomposizione termochimica di materiali organici, ottenuto mediante l'applicazione di calore e in completa assenza di un agente ossidante (normalmente ossigeno). In mancanza di ossigeno, senza combustione e ossidazione, non si producono emissioni.



Il sogno di trasformare la plastica in combustibile regna dagli anni Settanta. In Europa, Stati Uniti, America Latina e Asia una decina di aziende sta studiando la pirolisi con impianti dimostrativi o commerciali: quelli che si apriranno nel 2019 saranno i primi a livello industriale in Italia.

"Ogni impianto di questo tipo consente di mettere al sicuro, evitando che finisca nel Mediterraneo, l’equivalente di un camion pieno di plastica al giorno. Con 4 impianti da 5000 tonnellate si eviterebbero le emissioni di CO2 prodotte da 6000 persone residenti in Italia e si potrebbe fare a meno di una discarica grande 28 ettari, cioè 40 campi da calcio. Calcolando che nel nostro Paese si raccolgono facilmente circa 150000 tonnellate di plastica l’anno, si potrebbero realizzare rapidamente un centinaio di impianti di questo tipo" dichiara Dal Fabbro.