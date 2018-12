Tra giovedì e domenica nuove perturbazioni sull'Italia

Giovedì una nuova perturbazione (la numero 2 del mese) scivolerà velocemente lungo la Penisola portando qualche pioggia, dapprima al Nordest, al Centro, in Sardegna e poi anche sulla Sicilia. Dopo una breve pausa un’altra perturbazione (la n. 3 del mese) transiterà tra la seconda parte di venerdì e sabato con effetti in rapido trasferimento da Nord verso Sud. Il fine settimana dell’Immacolata sarà all'insegna di un flusso di correnti nord-occidentali insieme alle quali un'altra veloce perturbazione (la n.4 di dicembre) transiterà nella giornata di domenica. L’afflusso di aria più fredda associata a questa circolazione determinerà i primi cali delle temperature accompagnati soprattutto da una decisa intensificazione dei venti settentrionali (in prevalenza Maestrale) che soffieranno anche molto forti. La prossima settimana, in seguito all'afflusso di aria ancora più fredda, avrà sicuramente caratteristiche più invernali: la neve potrebbe affacciarsi sporadicamente sull'Appennino centro-meridionale a inizio settimana, e eventuali precipitazioni al Nordovest a metà settimana potrebbero essere nevose anche a quote basse. Si tratta comunque di una tendenza ancora molto incerta che avrà bisogno di conferme.

Previsioni meteo per giovedì. Al mattino ampie schiarite soprattutto in Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Sicilia; nubi sparse nelle altre regioni, più compatte al Centro-Nord e in Sardegna. Piogge isolate possibili su Triveneto, Emilia, Toscana, Umbria e Sardegna nord-occidentale; qualche fiocco di neve sulle Alpi di confine oltre i 1000-1600 metri circa. Nel pomeriggio qualche pioggia o rovescio probabile su bassa Toscana, Lazio e nord della Sardegna; isolate piogge possibili anche in Romagna e nelle Marche. In serata le piogge scivoleranno sulla Sicilia con possibili rovesci. Nella notte tornerà il rischio di nebbie o foschie dense su pianure e valli del Centro-Nord. Temperature massime in leggero calo quasi ovunque. Torna a rinforzarsi il Maestrale attorno alle isole maggiori.



La Protezione Civile ha diramato per la giornata di giovedì un'allerta gialla per rischio di temporali in Abruzzo (Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica), Lazio (Roma, Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri), Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro), Sicilia (Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie) e Umbria (Alto Tevere, Medio Tevere, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Nera - Corno, Chiani - Paglia) Allerta gialla anche per rischio idrogeologico in Abruzzo (Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica), Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro) e Sicilia (Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie).

Foto ANSA





Previsioni meteo per venerdì. Al mattino qualche pioggia residua sulla Sicilia sud-orientale, parziali schiarite sul resto del Sud e sull'arco alpino. Maggiore presenza di nuvole nel resto del Centro-Nord, associate anche a possibili nebbie o foschie dense in sollevamento in Valpadana e nelle zone interne del Centro. Nel pomeriggio prime deboli piogge o pioviggini in Liguria, in risalita verso l’Alessandrino e l’ovest della Lombardia. Tra sera e notte locali fenomeni perlopiù deboli potranno coinvolgere le Alpi, con limite della neve inizialmente elevato e in calo nella notte, il resto della Lombardia, il Nord-Est, il versante Tirrenico, il nord delle Marche e l’ovest della Sardegna. Temperature in calo nelle minime sulle pianure del Nord; massime senza particolari variazioni. Venti deboli in giornata, ma in progressiva intensificazione tra sera e notte.