Sistema nuvoloso in transito: qualche pioggia al Centro-sud

Una veloce perturbazione atlantica nel corso della giornata di lunedì attraverserà il Centro-Sud, portando molta nuvolosità, ma deboli piogge. Poi tra martedì e mercoledì si rafforzerà temporaneamente l’alta pressione, garanzia di tempo stabile, ma anche di un aumento del rischio di nebbie. In questi giorni l’Italia sarà interessata da una massa d’aria molto mite che sarà responsabile di un generale rialzo della temperature, che torneranno al di sopra della media stagionale in particolare nelle minime notturne e nelle massime nelle aree soleggiate. In montagna lo zero termico tornerà a superare i 3000 metri fino a toccare i 3500 sulle Alpi occidentali a metà settimana. Faranno eccezione, mercoledì, le regioni di Nord-Est e quelle adriatiche, lambite da correnti più fredde dai Balcani.

Previsioni meteo per lunedì. Cielo da nuvoloso a coperto in tutto il Centro-Sud, in Emilia Romagna e, al mattino, anche sull'alto versante Adriatico; deboli piogge o pioviggini intermittenti su regioni tirreniche, Umbria, Puglia meridionale. Cielo nuvoloso sui versanti alpini di confine del Nord-Ovest con deboli precipitazioni su Alpi piemontesi e Valle d’Aosta, nevose oltre 2000 metri. Nel resto del Nord schiarite sempre più ampie, ma con nebbie in formazione dalla tarda serata in Pianura Padana. Temperature in aumento al Centro-nord. Venti localmente moderati occidentali sui mari di Ponente e nelle Isole.

Foto iStock/Getty Images





Previsioni meteo per martedì. Tempo stabile con ampie schiarite al Nord, ma con nebbie diffuse, più fitte e persistenti sulla bassa pianura. Al Centro-Sud ancora un po’ di nuvole ma con tendenza a un miglioramento sulle regioni centrali tirreniche, in Campania e in Sardegna con il passare delle ore. Qualche residua precipitazione sarà possibile sul basso Tirreno, in Molise e Puglia settentrionale. Temperature in generale aumento, eccetto nelle zone più nebbiose del Nord. Venti di Maestrale sostenuti intorno alle Isole maggiori.