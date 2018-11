Torino al Museo A come Ambiente (MAcA) c'è un appuntamento da non perdere: la mostra Out to sea? The Plastic Garbage Project. É stata inaugurata il 13 settembre e sarà visibile fino al 13 gennaio 2019. al(MAcA) c'è un appuntamento da non perdere: la mostra. É stata inaugurata il 13 settembre e sarà visibile fino al 13 gennaio 2019.

Grandi quantità di rifiuti in plastica finiscono ogni giorno negli oceani e nei mari di tutto il mondo, avvelenando interi ecosistemi marini con possibili conseguenze anche per la salute umana. Con la mostra si intende mettere in luce cause e conseguenze del fenomeno ed esaminare possibili soluzioni.

L’esposizione, ad opera del Museum für Gestaltung Zurich (la più importante istituzione svizzera di design e di arte visiva) con il supporto della Drosos Foundation (il cui scopo è il finanziamento di progetti che abbiano un impatto diretto sul miglioramento delle condizioni di vita di particolari gruppi di persone svantaggiate, in modo che acquisiscano le competenze per agire con responsabilità per se stessi, per gli altri e per l'ambiente), propone un approccio innovativo, partecipativo ed educativo, perfettamente in linea con le installazioni e le attività del MAcA.

Ogni anno oltre 8 milioni di tonnellate di rifiuti in plastica finiscono nei nostri mari: non si trova un solo km² di acqua marina libero da detriti in plastica. Anche se solo una piccola quantità di questi galleggia in superficie, le correnti marine formano enormi vortici di plastica, il più grande dei quali ricopre nel Pacifico un'area maggiore di quella dell'Europa centrale.

Ma il mare è davvero l’ultima stazione? La plastica standard non è biodegradabile e si scompone in pezzi sempre più piccoli entrando nella catena alimentare, con possibili conseguenze per la salute umana.