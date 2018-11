Novembre si chiude con una nuova perturbazione sull'Italia

L’indebolimento dell’esile campo di alta pressione consentirà l’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica (la numero 15 del mese) che porterà i primi significativi effetti sulle regioni occidentali solo nella seconda parte della giornata di venerdì. Sabato questo sistema nuvoloso, accompagnato da un vortice di bassa pressione, si sposterà verso la Sicilia e le estreme regioni meridionali per poi allontanarsi verso il basso Ionio nella giornata di domenica quando si osserverà ancora qualche residuo effetto all'estremo Sud. Le temperature, attualmente anche inferiori alla media,dal week-end torneranno a risalire ad iniziare dal Centro-Sud, riportandosi oltre la norma soprattutto durante la prossima settimana quando una massa d’aria più mite invaderà in Mediterraneo centro-occidentale.

Previsioni meteo per venerdì. Nuovo graduale aumento delle nubi al Centro-Nord e sulla Sardegna; al Sud e sulla Sicilia ampie schiarite intervallate da modeste nuvole fino a sera. Deboli precipitazioni dal pomeriggio sul Piemonte occidentale, sul Ponente Ligure e in valle d’Aosta, nevose sopra 700-800 metri circa. Isolate piogge possibili anche sul Lazio. La sera piogge anche su Liguria centrale, bassa Toscana e settori meridionali di Sicilia e Calabria, e possibili rovesci in Sardegna. Temperature massime in leggero calo al Nord. Venti moderati meridionali sui mari di Ponente.

Foto iStock/Getty Images

Previsioni meteo per sabato. Tempo stabile al Nord con nubi alternate a schiarite e nebbie mattutine nella valle padana occidentale. Nuvole più consistenti nelle altre regioni, accompagnate da piogge o rovesci su Sicilia, Calabria e Puglia meridionale; qualche isolata pioggia possibile anche su Marche e zone limitrofe, basso Lazio, alta Campania e nord Sardegna. Temperature quasi ovunque in leggera ripresa. Ancora un po’ ventoso al Centro-Sud.