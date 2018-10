Meteo Weekend. Sabato e domenica con rischio di forte maltempo al Centro-Nord e in Sardegna

Sarà un weekend di maltempo per molte regioni d'Italia, in particolare al Centro-Nord e in Sardegna dove sono attesi fenomeni forti con piogge abbondanti.



Sabato cielo coperto al Nord, con piogge e rovesci in tutte le regioni. I fenomeni più intensi e insistenti sono previsti in Liguria, su Alpi centro-orientali, alto Piemonte, alta Lombardia, nord del Veneto e Friuli con rischio anche di locali temporali. In Emilia Romagna la pioggia arriverà soltanto in serata. Tra sera e notte peggiora anche sulle regioni centrali, tranne sulle coste adriatiche, in Sardegna. Qualche pioggia nella notte anche all'estremo Sud. Resisteranno ampie schiarite fino al pomeriggio sul medio Adriatico e al Sud peninsulare. Forti venti meridionali ovunque, con mari molto mossi o agitati. Temperature in calo in gran parte del Nord.

Domenica il maltempo continuerà a colpire le regioni settentrionali con i fenomeni più intensi sull’alto Piemonte e al Nord-Est, ma un netto peggioramento è previsto anche sulle regioni tirreniche e in Sardegna, con fenomeni anche di forte intensità e piogge abbondanti, soprattutto sul Lazio. Piogge e rovesci non risparmieranno il resto dell’Italia, in particolare la Calabria, dove non si escludono piogge localmente forti. Il peggioramento porterà un calo termico anche al Centro-Sud, nonostante l’insistenza di forti venti meridionali.