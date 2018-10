Meteo Weekend. Fine settimana di forte maltempo sull'Italia

Previsioni meteo per sabato. Sabato maltempo sull’alta Toscana e al Nord, tranne in Emilia orientale e Romagna, con piogge e rovesci in graduale intensificazione con il passare delle ore; a partire dal pomeriggio rischio di fenomeni di forte intensità, anche temporaleschi, in Liguria, Alpi, Prealpi, alta pianura Padana, Friuli e Appennino settentrionale. Prevarranno le nubi anche sul medio Tirreno con piogge più deboli e isolate e qualche breve rovescio possibile sul basso Lazio. Nuvolosità variabile nel resto del Centro-Sud, con residue schiarite soprattutto al mattino. Nella notte intensificazione dei fenomeni sul settore tirrenico col rischio di rovesci o temporali, qualche rovescio anche su Calabria, Sicilia e ovest della Sardegna. Venti meridionali da moderati a forti e mari molto mossi. Temperature massime per lo più in lieve aumento e oltre la media al Centro-Sud, in calo nel settore alpino e in Liguria.

Previsioni meteo per domenica. Domenica tempo in peggioramento al Sud e nelle Isole, con rovesci e temporali anche forti in Campania, Calabria e Sardegna. Prosegue la fase di maltempo al Centro-Nord con i fenomeni più intensi, anche a carattere temporalesco, su Alpi, Prealpi, estremo Nord-Est, Levante ligure e regioni tirreniche. Temperature in calo al Centro-Sud e in Sardegna, giornata ventosa per forti venti meridionali con mari anche agitati al Centro-Sud.