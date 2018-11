Meteo Weekend. Fine settimana ancora instabile

Nel fine settimana il maltempo si concentrerà tra Sardegna, Sicilia e Calabria meridionale con piogge e temporali soprattutto domenica. il maltempo si concentrerà trameridionale con piogge e temporali soprattutto domenica.

Foto iStock/Getty Images



Previsioni meteo per sabato. Sull’insieme del Paese nuvolosità variabile, più estesa e densa nella prima parte della giornata; dal pomeriggio tendenza a schiarite anche ampie all’estremo Nordest. In mattinata locali e deboli piogge sulle pianure del Nord, in trasferimento nel pomeriggio all’estremo Nordovest. Sempre al mattino ultimi locali rovesci tra Toscana e alto Lazio. Nelle Isole tempo instabile con rovesci e locali temporali più probabili su Sardegna orientale e Sicilia occidentale. Nella notte i fenomeni sulle due Isole maggiori si intensificano e si estendono a tutti i settori. Venti moderati di Scirocco sul mar Tirreno e attorno la Sicilia. Temperature in aumento al Centronord.

Previsioni meteo per domenica. Dovremo fare ancora i conti con una circolazione di bassa pressione in lento movimento dalla Sardegna verso la Tunisia. Il tempo resterà quindi molto instabile sulle due Isole maggiori e nel sud della Calabria dove sarà elevato il rischio di rovesci o temporali. Nel corso della giornata possibile coinvolgimento di buona parte delle regioni peninsulari, a cominciare da quelle del medio e basso versante tirrenico. Il clima risulterà ancora molto mite in tutta Italia, in particolare al Centrosud dove si potrebbero anche di poco, superare i 20 gradi. Si tratta di una tendenza ancora molto incerta, seguite gli aggiornamenti.