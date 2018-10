Meteo Italia. Weekend di pioggia al Centro-Nord

Il vortice di bassa pressione che sta influenzando il tempo sull’Italia martedì si sposterà sullo Ionio, da dove porterà ancora nuvole e piogge all’estremo Sud, con la possibilità anche di fenomeni di forte intensità. Nel resto d’Italia il rialzo della pressione favorirà un miglioramento del tempo accompagnato anche da una risalita delle temperature, destinate a riportarsi anche al di sopra della norma. Mercoledì tempo soleggiato in tutta Italia e temperature eccezionalmente miti: in particolare, caldo anomalo al Nord-Ovest, dove si potranno superare i 25 gradi.



Le previsioni per le prossime ore.



Giovedì sarà un’altra giornata tranquilla con prevalenza di tempo soleggiato e clima in generale mite. La sera nubi in aumento al Nord-Est, in Liguria e sulle regioni centrali tirreniche. Venerdì la nuvolosità aumenterà su molte regioni, in particolare al Nord e sui settori tirrenici, con la possibilità di prime, deboli piogge soprattutto su Levante ligure, alta Toscana, Prealpi ed estremo Nord-Est, Campania. Nel fine settimana, con l’avvicinarsi della perturbazione atlantica, assisteremo a un deciso, sensibile rinforzo dei miti venti meridionali, che determineranno un sensibile peggioramento del tempo, soprattutto sulle zone più esposte a queste correnti. La probabilità di piogge abbondanti sarà più elevata su Liguria, aree alpine e prealpine e, da domenica, anche sull’Italia centrale, in particolare sui settori tirrenici. Le temperature resteranno miti per effetto delle correnti meridionali che accompagnano la perturbazione.

Foto iStock/Getty Images