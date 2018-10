Meteo Italia. Weekend di maltempo: intensa perturbazione in arrivo

Il tempo però andrà incontro a un brusco cambiamento nel fine settimana, con l’arrivo di un’intensa perturbazione atlantica, e le prime avvisaglie le vivremo già nella giornata di venerdì, quando le nubi aumenteranno al Nord e sul versante tirrenico, dove sono attese le prime isolate piogge o pioviggini. Nel corso del weekend assisteremo così a un sensibile rinforzo dei venti meridionali, che convoglieranno masse d’aria tiepide ma anche molto umide soprattutto sulle regioni centro-settentrionali dove saranno possibili piogge intense e particolarmente insistenti. Gli accumuli di pioggia più abbondanti sono previsti sulla Liguria, nelle zone alpine e pedemontane, in Friuli e lungo il versante tirrenico del Centro. Queste condizioni meteorologiche, che potranno dare luogo a situazioni critiche, proseguiranno anche all’inizio della prossima settimana.



Le previsioni per le prossime ore.

Sabato cielo coperto al Nord, con piogge e rovesci in tutte le regioni. I fenomeni più intensi e insistenti sono previsti in Liguria, su Alpi centro-orientali, alto Piemonte, alta Lombardia, nord del Veneto e Friuli con rischio anche di locali temporali. In Emilia Romagna la pioggia arriverà soltanto in serata. Tra sera e notte peggiora anche sulle regioni centrali, tranne sulle coste adriatiche, in Sardegna. Qualche pioggia nella notte anche all’estremo Sud. Resisteranno ampie schiarite fino al pomeriggio sul medio Adriatico e al Sud peninsulare. Forti venti meridionali ovunque, con mari molto mossi o agitati. Temperature in calo in gran parte del Nord.



Domenica il maltempo continuerà a colpire le regioni settentrionali con i fenomeni più intensi sull’alto Piemonte e al Nord-Est, ma un netto peggioramento è previsto anche sulle regioni tirreniche e in Sardegna, con fenomeni anche di forte intensità e piogge abbondanti, soprattutto sul Lazio. Piogge e rovesci non risparmieranno il resto dell’Italia, in particolare la Calabria, dove non si escludono piogge localmente forti. Il peggioramento porterà un calo termico anche al Centro-Sud, nonostante l’insistenza di forti venti meridionali.



Lunedì questa fase di maltempo proseguirà in quasi tutta l’Italia, con ulteriori notevoli accumuli di pioggia che, ancora una volta, colpiranno il Nord e le regioni tirreniche.

Foto iStock/Getty Images