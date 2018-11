Meteo Italia. Weekend con tempo instabile

La perturbazione numero 1 di novembre ci lascerà in eredità un vortice di bassa pressione che influenzerà il tempo in Italia durante tutta l’ultima parte della settimana. In particolare Sardegna, da dove porterà nuvole su gran parte del Paese e piogge diffuse soprattutto al Nordest, nelle regioni centrali e nelle Isole Maggiori. . In particolare venerdì il vortice depressionario si posizionerà nei dintorni della, da dove porterà nuvole su gran parte del Paese e piogge diffuse soprattutto al Nordest, nelle regioni centrali e nelle Isole Maggiori.

Domenica dovremo fare ancora i conti con una circolazione di bassa pressione in lento movimento dalla Sardegna verso la Tunisia. Il tempo resterà quindi molto instabile sulle due Isole maggiori e nel sud della Calabria dove sarà elevato il rischio di rovesci o temporali. Nel corso della giornata possibile coinvolgimento di buona parte delle regioni peninsulari, a cominciare da quelle del medio e basso versante tirrenico. Il clima risulterà ancora molto mite in tutta Italia, in particolare al Centrosud dove si potrebbero anche di poco, superare i 20 gradi. Si tratta di una tendenza ancora molto incerta, seguite gli aggiornamenti.

Foto: iStock/Getty images