Meteo Italia. Venerdì di sole, qualche temporale in Sicilia

Il vortice depressionario, responsabile dell’instabilità degli ultimi giorni, si sta allontanando verso il Nord Africa e venerdì porterà gli ultimi residui rovesci soprattutto in Sicilia. Prosegue la fase di caldo anomalo con temperature che si mantengono ben al di sopra delle medie stagionali. Sabato il tempo diverrà ancora più stabile e soleggiato ovunque. Domenica, nel corso del giorno, avremo un po’ di instabilità soltanto sul basso Ionio. A fine giornata una perturbazione raggiungerà il settore adriatico, accompagnata anche da un’intensificazione del vento che farà affluire aria più fresca. Entro lunedì quest’aria più fresca si propagherà un po’ a tutta l’Italia, determinando un calo termico che ridimensionerà le temperature eccezionalmente miti di questi giorni.

Previsioni meteo per venerdì. Tempo ancora instabile in Sicilia con rovesci e temporali nel settore centro-orientale dell’Isola: fenomeni localmente anche di forte intensità. Nubi con qualche acquazzone possibili anche su bassa Calabria e Sardegna orientale. Sul resto del Paese cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime stazionarie o in ulteriore leggera crescita, quasi ovunque ben al di sopra della norma e in generale comprese tra 20 e 25 gradi, ma con punte fino a 27 gradi nelle regioni tirreniche. Ventoso per venti orientali sulle isole maggiori. La nostra previsione per venerdì ha un Indice di Affidabilità alto al Centro-Nord (IdA 90) e medio al Sud (IdA 85).

Per la giornata di venerdì 19 ottobre la Protezione Civile ha emesso le seguenti Allerta:



Allerta gialla per rischio idraulico in:

Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura, Iglesiente

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

Allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali in:

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Meridionale : Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Meridionale

e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto



Allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico in:

Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura, Iglesiente : Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura, Iglesiente

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Meridionale : Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Meridionale

e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

Foto Ansa





Previsioni meteo per sabato. Tempo in prevalenza stabile e soleggiato, con un po’ più di nubi su bassa Calabria e Sicilia, ma senza precipitazioni di rilievo. In mattinata qualche addensamento nuvoloso su Lombardia e alto Veneto. Clima ancora molto mite per il periodo. Ventilato per venti settentrionali sul medio e basso Adriatico e sullo Ionio.