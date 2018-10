Meteo Italia. Tornano sole e caldo anomalo

Mercoledì e giovedì il tempo dell’Italia sarà determinato dall’intenso campo di alta pressione presente sul medio Oceano Atlantico che si espanderà sopra il nostro Paese assicurando tempo stabile e temperature miti. Questa situazione muterà radicalmente durante il fine settimana, con le prime avvisaglie del cambiamento già venerdì, a causa dell’avvicinamento da ovest di una forte perturbazione atlantica. Nel corso del weekend assisteremo probabilmente ad un sensibile rinforzo dei venti meridionali, che convoglieranno masse d’aria tiepide ma anche molto umide soprattutto sulle le regioni centro settentrionali. Sabato le piogge più abbondanti dovrebbero interessare in particolare le aree alpine e prealpine, la Liguria, l’Appennino settentrionale e l’alta Toscana mentre domenica i fenomeni potrebbero intensificarsi sulle regioni centrali.

Previsioni meteo per mercoledì. Il tempo risulterà soleggiato su gran parte del Paese. Il cielo sarà quasi ovunque sereno o poco nuvoloso, con velature passeggere al Nord. Una copertura nuvolosa compatta interesserà solo le Alpi centrali di confine, associata a deboli piogge nel nord dell’Alto Adige. Temperature: minime in calo al Centro Sud; massime in rialzo ovunque, anche sensibile al Nord. Venti: moderati di Maestrale sulle isole e sui bacini centro meridionali; Föhn nelle valli alpine e sulla Lombardia occidentale. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità alto in tutta l’Italia (IdA pari a 90).

Foto Ansa



Per la giornata di giovedì 24 ottobre la Protezione Civile ha emesso Allerta Gialla per rischio idrogeologico su:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale

Previsioni meteo per giovedì. La giornata sarà ancora all’insegna del tempo stabile e prevalentemente soleggiato su quasi tutte le regioni. All’alba possibile presenza di nebbie nelle valli della Toscana e dell’Umbria. In giornata qualche annuvolamento su Friuli Venezia Giulia e Sardegna occidentale. La sera aumento della nuvolosità anche in Liguria e sulle regioni del medio e alto Tirreno. Venti: tesi settentrionali sul mare Ionio e sul Salento, in attenuazione nel corso del giorno. Temperature in generali miti.