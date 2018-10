Meteo Italia. Svolta autunnale: perturbazione e impulso di aria più fredda

L’alta pressione sta arretrando per l’arrivo di una nuova perturbazione da nord-est che determinerà un progressivo peggioramento del tempo nella seconda parte della giornata a partire dalle regioni più orientali. Aumenterà progressivamente anche il vento che entro lunedì farà affluire un notevole calo delle temperature con diminuzioni anche dell’ordine di 8-10 gradi. Il vortice che accompagna la perturbazione tenderà a scivolare lunedì sul Tirreno da dove determinerà marcato maltempo sulle regioni del medio Adriatico e quelle meridionali con rovesci e temporali localmente forti ed un’intensa ventilazione. Martedì si muoverà ulteriormente verso sud, determinando ancora condizioni di instabilità all’estremo Sud dove il tempo migliorerà solo nella notte successiva. da nord-est che determinerà un progressivo peggioramento del tempo nella seconda parte della giornata a partire dalle regioni più orientali. Aumenterà progressivamente anche il vento che entro lunedì farà affluire aria decisamente più fredda sull’Italia determinandocon diminuzioni anche dell’ordine di 8-10 gradi. Il vortice che accompagna la perturbazione tenderà a scivolaresul Tirreno da dove determinerà marcato maltempo sulle regioni del medio Adriatico e quelle meridionali con rovesci e temporali localmente forti ed un’intensa ventilazione.si muoverà ulteriormente verso sud, determinando ancora condizioni di instabilità all’estremo Sud dove il tempo migliorerà solo nella notte successiva.

Previsioni meteo per domenica. Al mattino aumento della nuvolosità sulle regioni di Nord-Est e sul versante Adriatico; schiarite ancora ampie al Nord-Ovest, Trentino Alto Adige, Sardegna e fascia Tirrenica; piogge isolate nel sud della Calabria e sulla pianura Veneta. Nel pomeriggio aumenta la nuvolosità su quasi tutte le regioni. Rovesci isolati su Veneto; rovesci sparsi sulle regione del medio Adriatico. Nel tardo pomeriggio rovesci anche su Lazio centro-meridionale. Al Sud rovesci o temporali isolati su Calabria e Sicilia orientale. Alla sera qualche pioggia anche all’estremo Nord-Ovest e peggiora in Campania e nel nord della Puglia. Temperature in diminuzione, specie sulla parte più orientale del Paese. Venti moderati orientali da est nord-est con rinforzi dalla sera sulle regioni centrali e sull’alto Adriatico.

Foto iStock/Getty Images



La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla in 6 regioni.

Il bollettino dettagliato:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Roma

Marche: Marc-6, Marc-2, Marc-4

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

Previsioni meteo per lunedì. La perturbazione concentrerà progressivamente i suoi effetti sul medio Adriatico e, soprattutto, al Sud: piogge sparse o rovesci temporaleschi, anche di forte intensità, sono previsti su Abruzzo, Molise e regioni meridionali. Qualche pioggia isolata anche nel basso Lazio. Limite della neve sull’Appennino centrale al mattino in calo temporaneamente fino a 1500 metri circa, in progressivo rialzo nelle ore successive. Prevalenza di tempo bello al Nord, Toscana e Sardegna. Temperature in ulteriore e sensibile diminuzione. Venti deboli in Valpadana; da moderati a forti, localmente con raffiche a 50-60 km/h, sul resto del Paese.