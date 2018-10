Meteo Italia. Sarà un weekend di maltempo anche intenso al Centro-Nord e in Sardegna

Nelle regioni del Centro-Nord è in arrivo dal weekend una fase di forte maltempo autunnale in grado di generare situazioni potenzialmente critiche. Una bassa pressione diretta dal Nord Europa verso la Spagna infatti indirizzerà verso l’Italia intensi venti meridionali carichi di umidità che scaricheranno notevoli quantitativi di pioggia in Liguria, nelle zone alpine e prealpine, sull’alta pianura Padana, sull’Appennino settentrionale, nelle regioni tirreniche del Centro e in Sardegna. Nelle zone citate infatti le piogge e i rovesci saranno anche forti e insistenti, con il rischio di locali nubifragi; al momento i modelli matematici stimano accumuli totali che entro lunedì potrebbero arrivare, in alcune zone, fino a 150/200 l/mq (litri al metro quadro) e forse anche oltre. Il peggioramento tra sabato notte e domenica si estenderà anche al resto del Paese, comprese quindi le regioni meridionali e la Sicilia, con fenomeni però in generale meno intensi.

Previsioni meteo per venerdì. Ampie zone soleggiate resisteranno a ridosso delle aree alpine, soprattutto in Val d’Aosta e in Alto Adige, ma anche sul medio-basso Adriatico, all'estremo Sud e in gran parte delle Isole maggiori. Cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso nel resto del Nord e sulle regioni tirreniche, con qualche debole e isolata pioggia su Liguria, nord della Toscana, Umbria, alto Lazio, Campania, nord-ovest della Calabria e, dal pomeriggio, anche in Friuli Venezia Giulia e, localmente, in pianura padana. All'alba e nel primo mattino possibilità di alcuni banchi di nebbia sulla Val Padana orientale, più probabili in Emilia. La sera piogge sparse in Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Temperature minime in aumento, massime in calo al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Cominceranno a soffiare venti meridionali in graduale intensificazione nel corso della giornata.

Foto iStock/Getty Images





Previsioni meteo per sabato. Cielo coperto al Nord, con piogge e rovesci in tutte le regioni. I fenomeni più intensi e insistenti sono previsti in Liguria, su Alpi centro-orientali, alto Piemonte, alta Lombardia, nord del Veneto e Friuli con rischio anche di locali temporali. In Emilia Romagna la pioggia arriverà soltanto in serata. Tra sera e notte peggiora anche sulle regioni centrali, tranne sulle coste adriatiche, in Sardegna. Qualche pioggia nella notte anche all’estremo Sud. Resisteranno ampie schiarite fino al pomeriggio sul medio Adriatico e al Sud peninsulare. Forti venti meridionali ovunque, con mari molto mossi o agitati. Temperature in calo in gran parte del Nord.